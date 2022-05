“No me callo más”, la China Suárez estalló furiosa contra los papás de sus hijos

En un nuevo episodio, y como protagonista, La China Suárez deslizó un furioso descargo a través de su cuenta de Twitter al hablar sobre los desafíos de la maternidad. En contraste, de manera indirecta, apuntó contra los padres de sus hijos y no tuvo piedad.

“Dejen de joderme porque no me callo más”, reza el comunicado que no tardó en volverse viral. La China Suárez viene de haber hecho publica su denuncia contra el programa “LAM” por ‘acoso’ y ‘hostigamiento’.

La China Suárez viene teniendo semanas bastantes movidas por primera vez desde el famoso ‘Wandagate’ del año pasado. En pocos días, se confirmó su romance con Rusherking, la denuncia que le hizo a Ángel de Brito por acoso mediático y ahora, un filoso tuit donde parece que los señalados vendrían a ser los padres de sus hijos. Sin dudas, la artista parece haber dicho ‘basta’, busca que su voz se escuche y que con sus dichos se le ponga un freno a todo.

Recurriendo a Twitter, La China habló sobre los comentarios que se hacen sobre su rol de madre y los viajes que realiza al exterior. Muchos han dicho que en el último tiempo descuidó de sus hijos. A esta cuestión la actriz también les dijo “basta”.

“Con respecto a mi maternidad… Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, manifestó dejando en evidencia a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los padres de sus hijos.

Un factor que podría haber desencadenado el enojo de La China Suárez giraría entorno a su decisión de mudarse del hogar que tenían juntos en Pilar; a un departamento en Capital. Algo que no habría convencido al actor chileno. Por supuesto, se suma a una larga lista de eventos que tienen a la actriz y cantante en el centro de la escena.

