Quisieron echar a José Luis Espert de un programa y los desafió: «Que el guardia me saque»

Los problemas económicos en Argentina parecen ser uno de los temas centrales de debate. Tal es así que personalidades como José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad y ex candidato a presidente, son invitados a programas televisivos para que den su postura al respecto. Sin embargo, la discusión fue subiendo de todo y el economista terminó desafiando a un dirigente de izquierda.

Esto ocurrió en C5N entre el funcionario liberal y Christian Castillo, quien sostenía que los empresarios habían «acumulado riquezas en el último año por la misma cantidad que en los últimos 23 años» y que debía redistribuirse esto. Sin embargo, el dirigente político no comparte ello y se armó un tenso debate en el cual Pablo Duggan tuvo que intervenir.

«Si no respetan las reglas se van. Si queres hablar vos solo no podemos. Si viniste a arruinar el programa te saludo, te agradezco y te vas«, le dijo el conductor a José Luis Espert mientras el diputado le respondía al panelista. «Callate la boca un poco. Te voy a invitar a que te retires sino«, le retrucó el periodista al economista que no se guardó nada.

«Si vos gritas yo grito más fuerte. No me voy a callar nada, menos todavía si me gritan. Decile a la guardia que me venga a sacar«, contestó el funcionario luego de que le corten el micrófono para que sus gritos no salgan al aire. Esta historia no es nueva ya que por ese mismo canal protagonizó otro cruce con el mismo conductor hace meses atrás.

El inédito saludo entre José Luis Espert y Pablo Duggan

Para cerrar una noche llena de gritos, debate y polémica, José Luis Espert y Pablo Duggan se saludaron al terminar el programa. «Cuando aprendas a escuchar te voy a volver a invitar», le dijo el conductor que obtuvo como respuesta de parte del economista un «no me vuelvas a invitar entonces«. Además el periodista aseguró que «fue desagradable tenerte acá hoy» mientras que el diputado retrucó diciendo que «fue desagradable haber ido»

