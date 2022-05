Las empresas petroleras esperan la letra chica del “cepo light” y empiezan a evaluar sus planes de inversión

El nuevo esquema de controles cambiarios para el sector energético que presentó el Gobierno llegó justo semanas antes de que las grandes compañías extranjeras empiecen a delinear su plan de inversiones para el año próximo. Un cambio normativo como el que anticipó este martes la Casa Rosada podría hacer reconsiderar proyectos que estaban cajoneados o inclinar la balanza para que las firmas hundan un poco más de capital del previsto, aunque algunos ejecutivos del área son escépticos. Otros recién esperan a tener la letra chica del decreto publicada para dictaminar el peso real del anuncio.

Esa fue la lectura variopinta que hicieron entre las empresas que participaron este mediodía del acto en el Museo del Bicentenario, y al que el Poder Ejecutivo le dio la suficiente relevancia como para que sea encabezado por el propio presidente Alberto Fernández. La platea empresaria estuvo integrado por un puñado de CEOs de grandes empresas de energía, otras eligieron no mostrar a sus número uno en el anuncio y enviaron ejecutivos.

A la derecha de los funcionarios que hicieron el anuncio se sentaron representantes de compañías productoras (entre YPF y extranjeras con fuerte peso en la actividad hidrocarburífera en la Argentina) pero también otras que se dedican, por ejemplo, a fabricar los equipos de perforación que compran las productoras para llevar adelante sus proyectos. El interés de este último sector también estaba sobre la mesa: serían uno de los rubros beneficiados en caso de que prospere el “cepo light” presentado por Alberto Fernández y Martín Guzmán.

En términos generales, la propuesta fue bienvenida en el sector privado. Pero como suele suceder luego de un anuncio, los ejecutivos del sector esperan a conocer la letra chica del decreto, que se publicará en las próximas horas, para terminar de mensurar qué impacto podría tener. Lo que sí reconocen es que el timing de la concreción de la promesa que venía repitiendo Guzmán en distintas ocasiones en los últimos meses no se choca con los tiempos de las multinacionales del sector, que entre julio y agosto comienzan a diseñar el plan de inversiones del año siguiente. Una demora mayor para la cristalización de la propuesta hubiera implicado dejar afuera del análisis con las casas matrices la nueva “zanahoria” para inversiones.

Los CEOs y demás directivos que participaron del anuncio cruzaron de vereda pasado el mediodía desde el Museo del Bicentenario hasta el Ministerio de Economía para mantener una reunión con la plana mayor del Palacio de Hacienda, que explicó con detalles el alcance que espera tener con el nuevo esquema flexibilizado de controles cambiarios. “Fue una reunión de trabajo”, se limitaron a decir cerca de Guzmán. En algunas de las empresas que formaron parte del encuentro se sostienen algunas dudas.

La principal es el criterio fino que se tendrá en cuenta para hacer el cálculo de comparación de inversiones entre un año y otro para determinar si una firma puede o no ser beneficiaria del régimen de disponibilidad libre de una parte de los dólares. Eso sucede porque el nuevo esquema prevé que se establezca una línea de producción base y lo que exceda a esa línea pasará a formar parte de la producción incremental. En la norma, se define como producción (inyección) incremental de petróleo (gas natural) a la diferencia entre la producción efectiva de los últimos 12 meses y la Línea Base definida como el volumen obtenido por cada empresa en 2021.

Las dudas surgen a la hora determinar con precisión cómo funcionará ese criterio, explicó a Infobae el ejecutivo de una de las compañías grandes presentes en el encuentro post anuncio en Economía. Tampoco les resulta sorprendente a los empresarios porque sucede algo similar en el caso del Plan Gas: más allá de la regla general, habrá que determinar empresa por empresa con los números en la mano si podrían ser parte o no del “cepo light”. “Va a ser un trabajo de hormiga”, estimaban.

En términos generales, por un lado un porcentaje de lo que surja de producción incremental estará incluido en el beneficio de la libre disponibilidad de divisas, mientras que el restante será dirigido a “acumulación de reservas”, especificó Economía.

Hay una diferencia central entre el esquema presentado este martes y los borradores de proyectos de ley que circulaban en la Cámara de Diputados en las últimas semanas. Lo que “premiará” el nuevo esquema de controles cambiarios con dólares a disposición será el incremental de producción y no el de exportación.

Según una fuente del mercado, esto fue configurado de esa manera porque “si el Gobierno lo hiciera sobre el incremental de exportaciones es que hay empresas no integradas que podrían dejar de abastecer al mercado interno y solo exportar, entonces no necesitarían aumentar su producción”, que es el objetivo que se trazó el Poder Ejecutivo. Incluso, estiman en el sector es posible que un primer efecto de una suba de producción sea que YPF “cubra” las necesidades locales y que eso “libere” a las compañías internacionales de tener que abastecer localmente y que puedan contar más rápido con los beneficios del “cepo light”, al menos hasta que la empresa de mayoría accionaria estatal pueda comenzar a exportar.

Desde una compañía con presencia en Vaca Muerta resumen la iniciativa de esta forma: “la idea principal es que si querés llevarte dólares primero tenés que traerlos”. La secuencia que un funcionario le explicaba a un ejecutivo este mediodía minutos después de que finalizara el acto es que las firmas primero hundan capital adicional al previsto y gasten en equipos de perforación, aumenten su producción, exporten y puedan contar con una parte de esas divisas de manera garantizada.

Otra empresa extranjera con saldos invertidos en la última década en hidrocarburos, dejó trascender que el impacto no sería tan relevante en nuevas inversiones y marcan una falencia del nuevo esquema. “Estamos esperado que se presente el decreto, pero a boca de urna no va a tener impacto significativo en inversiones porque no reconoce gran parte de la inversión pasada o que querés hacer y por limitaciones de infraestructura no tiene sentido hacer”, reclamaron en diálogo con este medio.

Uno de los que opinó al terminar el acto fue el CEO de Techint Paolo Rocca. “Me pareció muy positivo que, considerando el cambio en las circunstancias a nivel mundial y la invasión de Rusia sobre Ucrania, la Argentina asuma la responsabilidad que tiene en el mundo para desarrollar sus recursos energéticos y contribuir a sustituir la provisión de energía por parte de Rusia”, consideró.

“Hoy hablamos de energía, de la importancia del Plan Gas, el complemento de la infraestructura, de la promoción de la producción en el sector de gas y petróleo”, comentó el empresario. “Me pareció importante la mención de una ley que permita grandes proyectos que sostengan la exportación de gas y petróleo y la sustitución de importaciones”, destacó Rocca, en referencia a una iniciativa parlamentaria mencionada por el jefe de Estado sobre el final de su discurso, con la que el Gobierno nacional buscaría darle a las iniciativas que impulsen la producción y exportación de GNL.

“Estos proyectos requieren la participación de la inversión privada, es indispensable convocar a la industria para un proyecto de esta envergadura. Esto requiere confianza y estabilidad y de eso habló el Presidente hoy. El Presidente fue muy claro en la necesidad de crear confianza a largo plazo”, continuó el ejecutivo.

“Hoy hablamos de cómo desarrollar el país y el sector energético. Esta es una cadena de valor que genera trabajo, que tiene un alto nivel de integración y que contribuye a la descarbonización a nivel mundial. Y como tal, contribuye al crecimiento de la Argentina”, cerró Rocca.

El acto estuvo enmarcado en la presencia de una nutrida platea empresarial del sector energético. Además de Rocca estuvieron Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy), Hugo Eurnekian (CGC), Javier Rielo (Total Energies), Eric Dunning (Chevron), Nidia Álvarez (Equinor Argentina), Gustavo Mariani (Pampa Energía) Germán Macchi (Pluspetrol), Julio Ledesma (Shell), Pablo Vera Pinto (Vista), Daniel De Nigris (Exxon) Alejandro Cerviño (Raizen), Patricia Cejas Manceron (Schlumberger) y Manfred Boeckmann (Wintershall), entre otros.

* Para www.infobae.com