Biden: “¿Cuándo vamos a enfrentarnos al ‘lobby’ de las armas?”

“Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que pasar por esto otra vez”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado este martes a última hora de la tarde su dolor y pesar por el ataque a la escuela de primaria Robb, en Uvalde, una localidad de 16.000 habitantes del Estado de Texas. Un joven de 18 años ha matado allí a 21 personas, entre ellas 19 niños y dos profesoras del centro, según la policía estatal de Texas.

Biden ha aprovechado sus condolencias para lanzar también un mensaje claro en favor de mayores controles sobre la venta y el uso de armas de fuego, señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa. “Los fabricantes de armas se han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios les reportan”, ha dicho, para añadir: “Por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

El mandatario demócrata ha recordado otras matanzas similares que ha vivido en el pasado, y en este contexto ha recordado los 10 años transcurridos desde que acudió a un colegio de Newtown (Connecticut) por una masacre similar, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, y 20 niños fueron asesinados en la escuela de primaria de Sandy Hook.

“Estoy harto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos actuar contra estas carnicerías. Pasé mi carrera como senador y vicepresidente trabajando para aprobar leyes de armas con sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo cuando aprobamos la prohibición de las armas de asalto. Los tiroteos masivos bajaron y cuando la ley expiró, se triplicaron. La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es simplemente un error”, ha dicho el presidente.

Joe Biden promovió una norma que prohibía las armas de asalto y los cartuchos de gran capacidad en 1994, cuando era senador por Delaware. Bill Clinton la firmó y estuvo en vigor hasta 2004, cuando George W. Bush la derogó. El martes pasado, en Búfalo, el presidente les dijo a las familias de las víctimas de la matanza del supermercado que es posible tomar medidas para reducir el riesgo de que este tipo de masacres se repita.

Biden, recordando que estaba recién llegado de Asia, ha señalado la singularidad de Estados Unidos, pues en ningún otro país se producen incidentes de este tipo con esa frecuencia. “¿Por qué tenemos que vivir con esta carnicería? ¿Por qué dejamos que siga pasando? Debemos tener el coraje de afrontarlo y plantar cara a la industria”, ha añadido Biden. “La mayoría de los estadounidenses apoya leyes de armas con sentido común”, ha razonado.

“Perder un hijo es como si te arrancaran un trozo de alma”, ha señalado, emotivo, el presidente, cuyo hijo Beau murió de cáncer y que perdió a otra hija y a su primera mujer en un accidente de tráfico. “El vacío en el pecho. Sientes que te absorbe y que nunca vas a poder salir”, ha dicho.

Dos matanzas en 10 días

La matanza de Uvalde es la segunda que se produce en Estados Unidos en un plazo de solo 10 días, pues el pasado sábado 14 de mayo otro joven de 18 años mató a 10 personas en un supermercado de la localidad de Búfalo, en el Estado de Nueva York, en aquel caso por motivos racistas. Biden se desplazó a dar el pésame a los familiares.

El colegio donde se ha producido la masacre de este martes tiene un 90% de alumnos hispanos, muchos de ellos población vulnerable con dificultades económicas. El asesino, que ha sido abatido por la policía, acababa de cumplir 18 años.

Poco antes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha pronunciado también sobre la masacre de Uvalde . “Cada vez que ocurre una tragedia como esta, nuestros corazones se rompen y nuestros corazones rotos no son nada comparados con los corazones rotos de esas familias”, ha dicho la vicepresidenta.

“Basta ya. Como nación, tenemos que tener el coraje de actuar (...) para garantizar que algo así no vuelva a suceder”, ha señalado Harris en una intervención en la gala anual del Instituto Estadounidense del Pacífico Asiático para Estudios del Congreso.

