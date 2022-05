Natalia Oreiro defendió a Facundo Arana con una foto, tras las acusaciones de Romina Gaetani

Las acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana dieron que hablar. La actriz habló en LAM (América TV) sobre unas actitudes violentas que tuvo el actor con ella y todos en el mundo del espectáculo se hicieron eco de las declaraciones.

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock”, explicó Gaetani, que remarcó la “violencia verbal” de Facundo Arana con ella.

“Nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… bueno lo voy a decir. Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una p... falopera?’. Yo lo digo con una sonrisa porque a mí no me da vergüenza hablar de esto, ni me da vergüenza haber estado mal en mi vida. No me arrepiento de lo que viví. Podría hablar de esto, lo trato y estoy bien conmigo”, añadió Gaetani.

Salió a defenderlo

Hubo reacciones divididas a los dichos de Gaetani, con varias mujeres del ambiente de la actuación que bancaron a Facundo Arana. Una de ellas fue Natalia Oreiro, que no necesitó de las palabras para poder expresar su postura.

A través de su cuenta de Instagram, plataforma que más utiliza y en la que cuenta con más de un millón de seguidores, Oreiro publicó una contundente foto para remarcar su posición. La argentina con ciudadanía en Rusia posteó una foto con Arana, etiquetándolo y todo, abrazado al actor y señalando, sin ningún tipo de frase, párrafo o texto alguno para expresarlo, que está de su lado en las acusaciones, sumándose a otras actrices que salieron a bancar a su colega y su conducta.

Fuente: la100.cienradios.com