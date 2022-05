Medrán probó el equipo sin Bieler

None

Atlético de Rafaela enfrentará de visitante el domingo a las 17.00hs a Mitre de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 17 de la Primera Nacional, con arbitraje de Adrián Franklin.

En la práctica de fútbol llevada a cabo el jueves por la mañana en el predio Tito Bartomioli el entrenador Ezequiel Medrán sorprendió con la salida del máximo referente y capitán que tiene el plantel: Claudio Bieler. El presente del ‘Taca’, como el de todo el equipo no es el mejor, y el delantero no formó parte del 11 titular. Jugó para los alternativos y en su lugar estuvo Gino Albertengo. Lo que resta saber es si sólo fue una prueba o uno de los cambios que dispondrá el DT para intentar cortar la racha de seis juegos sin triunfos y sumar su primera alegría en condición de visitante, algo que hasta aquí no supo hacer.

La otra variante que probó, si se tiene en cuenta el equipo inicial que viene de perder con Ferro el pasado domingo, estuvo en el medio campo con el ingreso de Guillermo Funes en lugar de Franco Bellocq.

De esta forma, en el trabajo de ayer la ‘Crema’ alistó a: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Guido Milán y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marco Borgnino y Funes; Gonzalo Lencina y Albertengo.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, en el estadio Monumental, donde sumará más minutos de fútbol y podría quedar definido el equipo titular para el juego de pasado mañana.

