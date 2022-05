Juan Manuel Urtubey arremetió contra el Gobierno y se ofreció como nueva alternativa

La crisis que está atravesando el Gobierno es material de análisis para todo el arco político de la Argentina. A falta de un año para las elecciones presidenciales es una incógnita si se disolverá el Frente de Todos o si se mantendrá el partido aunque Juan Manuel Urtubey ya se ofrece como una nueva propuesta dentro del peronismo que a día de hoy comanda Alberto Fernández.

«Hay vida además del kirchnerismo en el peronismo y me ofrezco como alternativa para peronistas que descontentos con este Gobierno tienen la necesidad de un peronismo peronista que los saque de ese lugar», indicó el ex gobernador de Salta en LN+. Además, aseguró que «esto no se arregla con la lógica de los buenos y de los malos» sino que «se necesitan espacios para consensuar».

En este mismo sentido advirtió que la posición del peronismo que compone el Gobierno es preocupante ya que «regalamos una franquicia para el kirchnerismo si nos corremos todos». Es por ello que la idea del funcionario es aspirar al máximo cargo en 2023 aunque sin la presencia de de dirigentes que estén dentro de la composición actual del Estado.

«Hay que construir algo diferente. En una Argentina que necesita certidumbre y confianza. Cualquiera que asuma en diciembre del 2023 tiene que trabajar en una reinserción para el país para pagarle al FMI. Es muy difícil conseguir confianza con gente que dice una cosa y hace otra«, señaló Juan Manuel Urtubey en referencia a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Juan Manuel Urtubey se aleja de Cristina Kirchner

Por otro lado, el exgobernador de Salta señaló que «no será parte del Frente de Todos ni me ofrecieron nada. Tengo una mirada diferente». En este mismo sentido, explicó que «no pondría a Cristina Kirchner en mi equipo porque hay vida además del kirchnerismo y macrismo» por lo que invitó a abrir los campos de alcance de los políticos pensando en el futuro del país.

Con información de www.elintransigente.com