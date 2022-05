Manes le pone freno a Milei y avisa al Pro que el próximo candidato será de la UCR

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y uno de las figuras que se prueba la boina de candidato a presidente en 2023, Facundo Manes, aseguró que cambió la dinámica interna de Juntos por el Cambio (JxC) ya que el radicalismo dejará de ser “un acompañante”, como lo fue “hasta ahora”, y pasará a “liderar” la alianza opositora. “Eso va a permitir ampliar la coalición”, afirmó, aunque rechazó sumar a sus filas al diputado de ultraderecha Javier Milei: “No hay lugar para alianzas por encuestas, hay lugar para alianzas basadas en ideas”.

“El radicalismo hasta ahora fue un acompañante y ahora va a liderar JxC”, manifestó en la previa del encuentro nacional que realiza el partido en esta ciudad y al que llegó como una de sus figuras destacadas y uno de los asistentes más aclamados por el público, que le pidió fotos y autógrafos. “Eso va a permitir ampliar la coalición hacia las banderas históricas del radicalismo”, agregó y ejemplificó: “Hacia la decencia y ejemplaridad de los dirigentes, instituciones fuertes, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

“A mí me educó el Estado, no el mercado. Soy promercado, pero el Estado es fundamental en salud, educación, defensa y en la estrategia del país”, afirmó para diferenciarse de Milei, el legislador de La Libertad Avanza que pregona por eliminar al Estado y al que algunas figuras del PRO buscan sumar a las filas de JxC. “No hay lugar para alianzas por encuestas, hay lugar para alianzas basadas en las ideas”, declaró y completó: “Tenemos que generar la confianza necesaria para atraer inversiones y que se libere el sector productivo y eso no se hace desde los extremos, se hace desde el centro popular”.

Desde su desembarco en la política, en las elecciones de 2021, en las que consiguió una banca en la Cámara baja, Manes se convirtió en una de las figuras más importantes de la UCR, a tal punto que este viernes la Convención nombrará a su hermano, Gastón Manes, como su presidente. Además, es el principal candidato para las elecciones de 2023 junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, otro líder que también rechaza sumar a Milei a JxC y con el cual competirá internamente para definir una candidatura opositora que logre derrotar al Frente de Todos (FdT) y llevar a la oposición a la Casa Rosada.

Fuente: Letra P. Sobre una nota de Dimían BELASTEGUI