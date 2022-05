Carrera de los 3 millones: "mucho ruido y pocas nueces"

Permanentemente se habla que la ciudad recibe un movimiento inusitado y que es dinero genuino que queda en la ciudad y que ganan todos y que, etc, etc, etc,

Todos hablan con el "casete" puesto, por que en realidad lo que queda en la ciudad es poco y nada y el gran movimiento se registra en el autódromo mismo, a la ciudad viene poco y nada.

Alguno que otro que va a comer a los bares y restaurantes y otros que están a la pesca para encontrar alguna "señorita" que los distraiga ya que "por fin" pudieron escaparse de sus casas y se sientes con libertades extraordinarias, pero nada más que eso.

Quizá sería el momento de comenzar a organizar para que las ganancias queden realmente en la ciudad, más allá de que para ello hay que ser organizados y tener alguna que otra idea, algo que las autoridades municipales por el momento no poseen.

La realidad es que estos grandes acontecimientos poco y nada le dejan a la ciudad, más allá que después los funcionarios dibujan unos hermosos números que por momentos pareciera que se corrió el Gran Premio de Formula Uno de Mónaco.