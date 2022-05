En clave electoral, Patricia Bullrich dijo que está preparada para cambiar al país y volvió a hablar de Milei

De cara a las elecciones 2023, la oposición empieza a marcar su interna y dejar en claro quiénes son los perfiles que buscan llegar a la presidencia. En los últimos días, el expresidente de la Nación Mauricio Macri no descartó competir como candidato, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta también habló sobre la posibilidad de postularse. Ahora la titular del PRO, Patricia Bullrich admitió su deseo de ser mandataria, detalló cómo sería su gobierno y de qué forma cambiaría los ministerios.

En diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Bullrich planteó qué haría en caso de ser presidenta de la Nación y remarcó: “estoy segura que sí puedo cambiar al país”. Además, indicó que “Argentina necesita una personalidad y fuerza. Siento que no es una presidencia normal la que viene”. Al respecto, sostuvo que es necesario contar con una presidenta “con mucho coraje que se anime a romper todos los mitos, las trampas que tiene la Argentina”.

En ese marco, la ex ministra advirtió que frente al 40% de argentinos con trabajo en negro, es necesario una reforma laboral. Ante dicha posibilidad, consideró que los sindicatos no estarían en contra dado que “están destruidos” dado que la mayoría de los argentinos “no quieren tener relación” con ellos, mientras que “los jóvenes no quieren afiliarse de ninguna manera”.

Frente a medidas sindicales, Bullrich se mostró en contra de las protestas al sostener que “los saco con lo que los tenga que sacar. No se puede aceptar más un país trabado”. En cuanto a otras medidas que tomaría en caso de llegar a la presidencia, la titular del PRO fue contundente respecto a la modificación de ministerios. “Argentina tiene que tener 8 ministerios”, aseguró y explicó que se tiene que buscar un modelo de trabajo común, coordinado y “más moderno”. De hecho, remarcó que su gobierno se caracterizaría por ser “chico y sin privilegios”.

“Somos un país federal con estructura nacional que nadie le da bola. Tenemos que animarnos a cambiar las estatuas”, replicó Patricia Bullrich, quién no solo se diferenció de quienes lideran el Gobierno Nacional, sino también de Rodríguez Larreta. Si bien el Jefe de Gobierno no remarcó que sería candidato, sí deslizó la posibilidad, de manera que la ex ministra aseguró que se diferencia por su “personalidad y el animarse. Horacio tiene una idea y cree que tiene que juntar el 70% de la dirigencia política para gobernar, y yo creo que con eso no movés nada. Porque nadie quiere cambiar”.

En el último año la figura de Javier Milei creció de manera exponencial y sus adversarios buscan diferenciarse. Mientras que Macri aseguró que mantienen un estilo distinto y cuestionó su lenguaje que por momentos es “muy violento”, puso en valor que defienda ideas “por las que yo peleo desde hace 18 años”, expresó días atrás. Sin embargo, Patricia Bullrich optó por ser más distante y se limitó a sostener que Milei “está haciendo su camino”.

Por otra parte, la ex ministra también hizo referencia a Sergio Berni, quién admitió que de cara a las futuras elecciones está dispuesto a unirse a cualquier partido político. De hecho, le hizo un guiño a la oposición al plantear que “nos tenemos que despojar de las cuestiones personales ya sea Bullrich o Macri no tengo problemas”. Ante dichas declaraciones, la titular del PRO reconoció que se debe incluir a todo aquel que desee sacar la Argentina adelante, sin embargo, “con Berni quedaron cosas pendientes como el tema Nisman. Hay una nueva investigación que lleva a un homicidio y ahí va a salir el papel que cada uno jugó”.

De esa manera, la ex ministra se mostró segura frente a una posible candidatura y quiénes podrían acompañarla. Y apuntó contra Berni al considerar que la política “tiene que tener mucha verdad en el sentido que si tuviste una conducta no clara en ese momento, hay que explicitar las cosas”.

