Alberto Fernández cargó contra “la derecha maldita” y convocó a la unidad del kirchnerismo

El presidente Alberto Fernández encabezó el primer Congreso Provincial del Frente de Todos en la provincia de Chaco, en donde se reunieron los 31 partidos que conforman la coalición oficialista. Con una introducción del gobernador Jorge Capitanich, el primer mandatario habló seriamente del contexto político actual al cargar contra “la derecha maldita” que avanza sobre la política. A partir de ello, convocó a la unidad del kirchnerismo con un fuerte mensaje a Cristina Kirchner.

«Entre nosotros, las diferencias no están dadas en la cuestión de fondo. Las diferencias se asoman por las formas, por los modos, por los caminos a tomar. El enemigo nuestro no está en el Frente de Todos, sino que es esa derecha maldita que una vez más quiere volver a someter al pueblo argentino«, exclamó al frente de funcionarios y militantes.

“Compañeros y compañeras, que nadie nos confunda. Entre nosotros no hay enemigos, entre nosotros habrá diferencias, pero hemos aprendido a convivir con esas diferencias, a respetarnos con esas diferencias. Un solo corazón Alberto, Coqui y toda la Argentina. Yo les pido que no pierdan de vista dónde está el verdadero peligro. El verdadero peligro es que esa derecha impiadosa, que tuvo un presidente que generó el mayor desastre social que la argentina recuerda, vuelva a crecer”, insistió.

El llamamiento de Alberto Fernández

Las palabras de Alberto Fernández obedecen a la advertencia realizada el día viernes por Gabriela Cerruti, al decir que “nos gobernará la derecha en 2023” si el ala dura del kirchnerismo sigue criticando a la presidencia. Por ello, el jefe de Estado llamó a “construir la mayor unidad bajo un común denominador que nos obliga a producir más, crear más trabajo formal y mejorar el salario, es un imperativo».

“Les pido que nos organicemos. No nos podemos dar el lujo de dejar el poder en manos de los que siguen diciendo que el trabajador desempleado no merece indemnización. Lo dicen a cara descubierta. Están atentando contra sus derechos, y si algo queremos es que la Argentina amplíe derechos”. «No se asusten porque un compañero sale y critica, el tiempo dirá si tiene razón o no, pero es un compañero. No dejen que nos dividan, porque el día que lo hicimos, Macri fue presidente«, acató.

Aclaraciones sobre el acuerdo con el FMI

El presidente no hizo oídos sordos al acuerdo con el FMI y lo que generó dentro del Frente de Todos. Con sobrado conocimiento de las repercusiones que generó su aprobación, Fernández explicó que tenían la “obligación” de saldar la deuda. “El Frente de Todos reúne a todos los partidos del frente nacional y popular. Y Coqui y yo podemos decir que a nadie le faltaron cuidados sanitarios. Fuimos capaces de enfrentar, además de la pandemia, a la deuda nacional. No nos gusta esta deuda pero teníamos la obligación de encontrar una respuesta al problema”, dijo en el primer tramo de su disertación.

“El FMI, cuando llegué, me dijo: ‘Mire que le quedan 10 mil millones para cobrar…’. Y yo les dije: ‘Guárdenlo, yo no quiero más deuda con el FMI”. Luego, aclaró: “Yo prometí que iba a resolver el problema, y que no lo iban a pagar los más necesitados, y no hubo reforma previsional ni laboral ni en el Estado”, sostuvo, pese al aumento de tarifas que habrá para cumplir el plan.

* Para www.elintransigente.com