La Crema igualó con Mitre y sigue sin ganar de visitante

None

Atlético de Rafaela, que dejó una imagen aceptable y alentadora, sigue sin poder ganar de visitante en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional. Ayer, la ‘Crema’ igualó 2 a 2 con Mitre de Santiago del Estero en un partido válido por la 17º fecha.

Santiago Rosales, a los 12 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al local; mientras que en una ráfaga la Crema lo dio vuelta. A los 20 minutos, Claudio Bieler de penal, y cuatro minutos después Gonzalo Lencina. En el complemento, a los 40 minutos, Guido Vadalá metió un golazo para poner el 2 a 2 final. Para ese entonces el elenco albiceleste ya jugaba (desde el minuto 11 del complemento) con uno menos por la expulsión de Facundo Nadalín.

El comienzo comenzó adverso para Atlético, que se encontró abajo en el marcador. Así y todo no abandonó su estrategia y logró su cometido. Lencina cayó dentro del área y Franklin no dudó en sancionar la pena máxima que el Taca transformó en gol y así llegó la igualdad en el marcador. Con espacios en el fondo, Nadalín tomó un despeje tras centro de Funes, trepó unos metros por la derecha para meter un centro rasante y la aparición de Lencina, que empujó en soledad la pelota a la red para poner el 2-1 para Atlético.

El tanto del cordobés de Alta Gracia trajo tranquilidad y el conjunto rafaelino ganó en confianza. Mateo Castellano se mostró firme en la zaga, siendo de lo mejorcito del equipo junto al siempre cumplidor Julio Salvá, y el Atlético de Medrán tuvo convicción. Se defendió y aguantó la diferencia. En el inicio del complemento Nadalín se fue expulsado por una plancha en el círculo central sobre un rival y esto obligó a doblegar el esfuerzo para los rafaelinos.

A cinco del final Mitre encontró el empate final. El ingresado Vadalá, con una estupenda definición volvió a poner las cosas iguales.

En la última del partido, Gino Albertengo metió una estupenda asistencia para Alex Luna pero el juvenil, con tiempo y espacio, definió afuera en lo que fue una clarísima situación de gol para la visita, con la cual se pudo haber llevado la victoria.

Con este empate, el elenco que ahora dirige Ezequiel Medrán (fue su segundo partido al frente del equipo) cortó la seguidilla de tres derrotas en fila y si bien ahora son siete los encuentros que no logra sumar de a tres, dejó una imagen esperanzadora para lo que viene.

Atlético recibirá el próximo domingo, 19 hs, a Sacachispas, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO: Joaquín Ledesma; Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, Ariel Coronel y Lucas Landa; Leandro Fioravanti, Facundo Juárez, Juan Ignacio Alessandroni, Santiago Rosales; Nelson David Romero y Daniel González. Suplentes: Carlos López, Germán Voboril, Matías Ferrari. DT: Pablo Richetti.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Gonzalo Alassia y Guillermo Funes; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini y Marco Borgnino. DT: Ezequiel Medrán.

Goles en el primer tiempo: 12m Santiago Rosales (M), 20m de penal Claudio Bieler (AR) y 24m Gonzalo Lencina (AR).

Gol en el segundo tiempo: 40m Guido Vadalá (M).

Incidencia: Expulsado 11m ST Facundo Nadalín (AR).

Amarillas: Galetto, Salvá, Bieler y Soloa (AR).

Cambios: 61m Emiliano Romero x Alassia y Franco Faría x Funes (AR), 63m Germán Díaz x Fioravanti (M), 74m Guido Vadalá x Coronel y Nicolás Goitea x Landa (M), 78m Kevin Jappert x Soloa (AR), 82m Ezequiel Cérica x D. González (M), 87m Alex Luna x F. Faría y Gino Albertengo x Lencina (AR)

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Juan Delfueyo y Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Bejas.

Fuente: diaiolaopinion.com.ar