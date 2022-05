«El Presidente debe ir a juicio»: el pedido del padre de Solange Musse luego de cerrarse la causa del Olivos Gate

Pablo, padre de Solange Musse, criticó a la Justicia y a Alberto Fernández por el pago de $3 millones para terminar con la causa del Olivos Gate. Mientras había una fiesta en la Quinta presidencial, un padre quería visitar a su hija que padecía cáncer. Por causa de las restricciones no pudo despedirse de Solange. La joven, lamentablemente, terminó perdiendo la vida.

El Presidente ya no tiene ninguna causa abierta. La fiesta en Olivos quedó saldada. Sin embargo, la gente que padeció el confinamiento y perdió familiares sin despedirlos, está en desacuerdo. Es el caso de Pablo Musse, padre de Solange. Se encargó de asegurar que Alberto Fernández se merece ir a juicio por haber incumplido que él mismo había impuesto en 2020.

«La falta de sentido común, la impunidad que tiene esta gente, eso es lo que te da bronca, siempre estamos con lo mismo: ¿porque ellos sí y nosotros no? Tienen todos los derechos a favor y el argentino de a pie no lo tiene”, expresó en Radio Mitre. Pablo no ocultó su rabia por la decisión de la Justicia al aceptar el resarcimiento por parte del jefe de Estado.

“Es faltarle el respeto a toda la gente que perdió alguien por el Covid”, añadió. También habló sobre el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli. Ambos fueron los que decidieron aceptar la fianza. “No voy a poder hablar con ellos, pero si tengo la oportunidad de hacerlo les diría que vean el video de Sol pidiendo por sus derechos, que vean que es real, que no fue ficticio y que el presidente de la nación no es un ciudadano común”, indicó Pablo Musse.

Asimismo confesó que no le aceptaría un pedido de disculpas a Alberto Fernández. Tampoco a los gobernadores de Córdoba y al de Neuquén. Los jefes provinciales no actuaron en el momento de que el papá de Solange rogaba para que le den permiso de ingresar a Córdoba. Finalmente volvió a apuntar contra el mandatario: “El Presidente tiene que ir a juicio, como prometió que tenían que ir todos», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com