Una tenista dijo que perdió en Roland Garros por sus dolores menstruales: “Quisiera ser un hombre”

None

La tenista china Qinwen Zheng quedó eliminada en los octavos de final de Roland Garros tras caer ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek. En la conferencia de prensa, la asiática explicó las razones por las que se la vio disminuida físicamente en la cancha y puso en el centro del debate un tema cada vez más comentado en el mundo del deporte: cómo afecta el ciclo menstrual al rendimiento de las atletas.

La jugadora china ganó el primer set, pero luego de derrumbó y perdió por 6-7 (5/7), 6-0 y 6-2. Aunque en un primer momento se pensó que Zheng tenía un problema en una pierna, lo que realmente la afectó fueron los calambres producto de estar en el primer día de su menstruación.

“Sí, lo de la pierna fue difícil, pero comparado a lo de mi estómago no fue nada. No puedo jugar mi tenis cuando me duele tanto el estómago”, explicó la tenista de 19 años, que ocupa el puesto número 74° del ranking WTA.

Luego, continuó: “Son cosas de chicas. El primer día (de menstruación) para mí siempre es muy difícil y, si tengo que hacer deporte, siento mucho dolor. No puedo ir en contra de mi naturaleza”.

“Quisiera ser un hombre en la cancha, pero no puedo. Me gustaría ser un hombre para no tener que sufrir esto”, lamentó la joven que debó ser atendida por los médicos durante el encuentro.

Y, sobre la oportunidad de enfrentar a la número uno del mundo, dijo: “Si no hubiera tenido ese dolor de estómago, hubiera disfrutado mucho más. Hubiera corrido más, le hubiera pegado más fuerte a la pelota y me hubiera esforzado más en la cancha. Es una pena no haber podido demostrar todo lo que puedo dar hoy”.

“Solo espero estar en mi mejor forma la próxima vez que juegue contra ella”, finalizó.

Zheng tiene 19 años y es una de las grandes apariciones jóvenes del circuito femenino en el último año. Roland Garros fue el segundo Grand Slam de su carrera, luego de haber hecho su debut en torneos grandes en el último Abierto de Australia.

Iga Swiatek, firme a cuartos de final

La polaca Iga Swiatek, N.1 mundial, se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros tras vencer a Qinwen Zheng (CHN) por 6-7 (5/7), 6-0 y 6-2, y sumó su 32º triunfo consecutivo, aunque perdió su primer set en París este año.

En la próxima ronda se medirá ante la estadounidense Jessica Pegula (N.11), que derrotó a la rumana Irina Begu por 4-6, 6-2 y 6-3.

La campeona de Roland Garros en 2020, que ha ganado sus últimos cinco torneos disputados, se coloca como la tercera jugadora con más triunfos consecutivos en el siglo XXI, igualada con la belga Justine Henin y solo por detrás de las hermanas Williams (35 para Venus y 34 para Serena).

Fuente: TN