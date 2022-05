Noelia Chiappero, la dueña de los números de Rafaela

A partir de ahora será la encargada de los números de la Municipalidad de Rafaela. Noelia tendrá la difícil labor de hacer equilibrio en un sector por demás importante, máxime cuando tiene un jefe desprolijo y absolutamente neófito en el tema. Castellano poco y nada sabe del tema.

La renuncia de Lanfranco no será fácil de cubrir, no obstante la capacidad y juventud de Noelia Chiappero nos permite tener esperanzas de que la prolijidad del Secretario saliente va a continuar.

Tendrá que lidiar con la política que está habituada a pedir sin saber si hay y a dar sin preguntar.

Un voto de confianza para quien a partir de ahora será la dueña de los números en Rafaela

La flamante secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, quién reemplazará a Heriberto Lanfranco, que por razones de salud dejará el cargo, habló de lo que representa esta designación para ella: “Estoy muy contenta, la verdad que es un desafío enorme y muy agradecida por la confianza del intendente de poner en mis manos nada más y nada menos que muchas decisiones que tienen que ver con las finanzas del municipio”.

“Yo hace muchos años que trabajó en el municipio, desde el 2004 y siempre estuve relacionada con la Secretaría de Hacienda, con lo cual uno ya tiene una trayectoria de muchos años y el conocimiento del área que me da un poco esa experiencia para poder enfrentar este gran desafío”, manifestó la funcionaria que hasta aquí se desempeñó como Directora de Compras.

Chiappero resaltó: “hay un equipo maravilloso con el cual hace mucho tiempo que trabajamos juntos, todos en pos de hacer lo mejor para el área. Heriberto hace ya un tiempito que tuvo este problemita y que tuvo que estar desempeñándose desde su casa y estuvimos trabajando, hubo como dije mucho trabajo en equipo que eso es lo fundamental para llevar todo esto adelante, y también para empezar a conocer algunas partes de la secretaría que yo todavía no las conocía tanto. Yo me enfocaba más en todo lo que tenía que ver con las compras del municipio, pero como digo, hay gente maravillosa para trabajar, para sumar idea, para poder seguir trabajando con toda la responsabilidad y el compromiso de llevar adelante la Secretaría de Hacienda”.

“La responsabilidad mayor me toca a mí asumirla y la voy a asumir con la seriedad y el compromiso con el que hago cualquier cosa en mi vida, creo que eso es un poco lo que me caracteriza”, compartió la flamante titular de Hacienda.

LA EXPERIENCIA DE

TODOS ESTOS AÑOS

Noelia Chiappero, tal vez por el rol técnico que venía cumpliendo durante todos estos años como Directora de Compras, tenía hasta aquí un perfil muy bajo en el municipio, sin embargo sus aportes fueron contundentes y precisos a la hora de modificar, por ejemplo, la ordenanza sobre compra directa.

Al ser consultada respecto a la experiencia que su rol anterior le aporta al nuevo cargo, dijo que “un poco el ejercicio que me dio estar tantos años acá en la secretaría, es conocer de manera íntegra todo el funcionamiento interno, el trabajo coordinado con las demás secretarías. Estar del otro lado como como empleado de tantos años, te da como como un plus de conocer la gestión desde bien adentro”.

En cuanto a los nuevos desafíos, contestó que “el objetivo es continuar trabajando con el equipo de manera ordenada, cuidando los recursos de los ciudadanos, siempre con transparencia y compromiso, lo que representa un gran desafío”.

EL ALEJAMIENTO

DE LANFRANCO

Cabe señalar, que Heriberto Lanfranco asumió el viernes 13 de diciembre de 2019 luego de una extensa y exitosa trayectoria como gerente del Banco Credicoop, siendo su último destino la sucursal Rafaela. Desde allí, siempre se interesó por lo público y por ese motivo aceptó el ofrecimiento de Luis Castellano para ser funcionario de una de las áreas más importantes.

Sucede que la salud del hasta aquí secretario de Hacienda, se vio afectada luego de ser positivo de Covid-19. Es así, que decidió hablar con el Intendente Luis Castellano, para dejar su cargo, que desarrolló con absoluto profesionalismo y con la premisa de optimizar los recursos de los rafaelinos y las rafaelinas.

Con información de La Opinión