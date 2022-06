«Hay cosas que no se arreglan con simples reuniones»: Andrés Larroque volvió a disparar contra el Gobierno

Andrés Larroque reapareció públicamente y continuó con su postura disidente a la del Gobierno nacional. El ministro de Axel Kicillof volvió a arremeter contra Alberto Fernandez y sus súbdito. El ministro de Desarrollo Social bonaerense se mostró lejos de una tregua con la conducción nacional. Al mismo tiempo dejó una advertencia.

Uno de los más afines al kirchnerismo es el «Cuervo» Larroque. Como causa a su ideología política, el ministro de la Provincia no parece tener ninguna intención de frenar la grieta que pone en peligro a la coalición. El mismo funcionario admitió que hay cuestiones que «no se arreglan con una simple reunión». Al momento parece difícil acercar posiciones.

El subordinado por Kicillof remarcó la importancia de hacer másque hablar. Por su parte dejó en claro su argumento: «Hay conversaciones permanentemente. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro. Más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance», explicó Larroque según A24.

«Sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza. Me parece que lo que venimos tratando es cómo dotamos de sentido la unidad, porque no es una cuestión mágica de que la simple reunión, si nosotros no resolvemos los problemas de la gente puede sostener«, añadió el ministro provincial. Larroque en reiteradas ocasiones exigió formar parte de una mesa de debate que al momento Alberto Fernández no quiere.

Respecto a los cuestionamientos al Presidente, el ministro de Desarrollo Social de Kicillof, ya había hablado sobre las escasas veces que fueron escuchados. “Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”, había declarado.

Con información de www.elintransigente.com