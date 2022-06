La China Suárez y Rusherking fueron juntos al recital de Emilia Mernes: “Nos hiciste llorar”

Una vez más la China Suárez está en el ojo de la tormenta y recibiendo críticas, en este caso por su reciente romance con el músico de trap Rusherking. Mientras sigue recibiendo criticas, la actriz ex “Casi Angeles” y el joven santiagueño disfrutan de estar juntos.

En este caso, ambos asistieron al recital que brindó Emilia Mernes y minutos después, la China Suárez compartió en las redes sociales algunas imágenes del show y lo que fue una de las primeras salidas juntos como pareja.

“Una estrella, lit. No puede ser más hermosa y talentosa @emiliamernes”, escribió la actriz ex “ATAV”, que recientemente tambien lanzó su carrera como cantante, en un video que compartió en una de sus historias de Instagram.

Por su parte, su novio, Rusherking compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene 3.4 millones de seguidores, otro momento del show y obviamente que muchos elogios para su colega y amiga: “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”.

Justamente el cantante fue el que utilizó sus redes sociales para contestarle a tantas criticas por parte de muchos por su romance con la China Suárez. En su cuenta de Twitter, Rusherking se expresó luego de blanquear a su nueva pareja.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo.

Luego el joven continuó: “Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró el músico remarcando que el mensaje no era para sus seguidores, sino para los que opinaban sin saber en las redes, donde muchos aprovechan el anonimato para decir cualquier cosa.

