Lombardo fue al Concejo a no decir nada, como siempre, pero esta vez más largo y aburrido

El funcionario estuvo acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

Las inquietudes opositoras, se iniciaron con la denuncia a la Cooperativa COSPAVC por arrojar basura en caminos rurales, para la que se aportaron a la justicia, videos e imágenes de la situación, que también se hicieron públicas y se requirió saber si

hubo sanción a la Cooperativa

En este caso funcionario aclaró que la denuncia se realizó ante la justicia ordinaria y no a través de un trámite administrativo en el Municipio. “Tampoco hubo -agregó- como exige el Código de Faltas para la validez del procedimiento, el labrado de un acta por parte de funcionario que constate el hecho. Por ello en su momento se decidió esperar la decisión de la justicia y luego iniciar las actuaciones administrativas correspondientes en caso de comprobarse el caso denunciado. El caso no está cerrado y se espera la resolución judicial para poder actuar y proceder a la sanción administrativa si corresponde”.

TRAPITOS: SE HIZO

MUCHO, PERO FALTA

A continuación se le pidió conocer sobre la vigencia del Registro de lavacoches en la zona de estacionamiento controlado, el número actual y cuántos se insertaron en el mercado laboral.

Para dar respuesta, Lombardo repasó que “en 2018 un relevamiento arrojó que había 120 personas que ejercían esta actividad, algunos de manera esporádica y otros permanentemente. En febrero de 2019, cuando empezamos a entregar una identificación y pecheras eran 68 los inscriptos. En setiembre bajaron a 52. Luego llega la pandemia y al no poder continuar con la actividad y suspenderse el registro decidimos avanzar con el programa Trayectorias, que arranca con 30 personas provenientes de ese registro. Poco después subió a 35 y en la actualidad tenemos 25 personas activas en el Trayectorias. Al suspenderse el Registro, no hubo más personas inscritas, pero en los últimos 12 meses se sumaron 12 personas al programa”.

Actualmente, tienen trabajo formal: 7 casos que están en relación de dependencia, 7 trabajan como independientes, 3 de ellos formaron grupo asociativo para trabajos en espacios verdes; 6 están avanzando para formalizar en el sector privado y 2 en el sector público”.

SEGURIDAD

Hubo tres preguntas concretas de JxC sobre el tema seguridad y la primera fue si las cámaras y domos adquiridos cumplen con los requerimientos técnicos y la calidad pretendida y fue contundente el N°2 de la gestión municipal asegurado que “los dispositivos comprados en los últimos 12 meses cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. En ese marco, cumplen con las expectativas para identificar a personas y bienes, con una excelente definición y a considerable distancia.

En la segunda se lo consultó si se tiene programado reubicar la sede de la Patrulla de Acción Táctica (PAT) que hoy tiene base en la vecinal del Barrio Guillermo Lehmann, y ¿cuándo y dónde?

“De acuerdo a lo conversado con el presidente de la Vecinal Guillermo Lehmann se “usará hasta que termine la pandemia y esto, obviamente surge a partir de la conformidad de los vecinos que sienten mayor seguridad con la presencia de la fuerza. Se piensa reubicar, pero todavía no está definido el lugar”, adelantó.

Fue entonces que el edil Lisandro Mársico se despachó con la primera reflexión picantes de las varias que tendría. ¿Cómo es posible que la provincia no pueda alquilar un inmueble para la Policía y lo tenemos que poner nosotros?. Es inaudito que estemos destinando un espacio social para poner a la Policía de la provincia”

La pregunta restante en materia de seguridad estuvo referida a cuál es el motivo por el cual no se están llevando adelante las mesas de seguridad barrial y el funcionario

señaló que “a partir de la renovación de comisiones vecinales se generan reuniones con los integrantes de la secretaria de Seguridad y con referentes de distintas áreas municipales que tienen injerencia en lo preventivo (espacios verdes, electrotecnia, desarrollo humano) y en ellas se dan a conocer los distintos programas y cómo desarrollarlos. De todas maneras, los foros de seguridad barrial se van a implementar durante el año como se hicieron anteriormente”.

Postovit agregó que con el formato de los foros la mayor parte del tiempo “se consumía en casos particulares que lamentablemente les tocó padecer al vecino “y no se avanzaba en acciones concretas y lo que necesitamos es precisamente eso”. La oposición criticó que no se le de participación a los vecinos porque muchas veces las autoridades vecinales no los representan, pero los funcionarios reforzaron la idea de apostar a la “institucionalidad”, pero reiteraron que se seguirán llevando adelante los foros barriales.

VIVIENDA

Sobre el estado del plan de 315 lotes en Barrio Zazpe. Lombardo acotó que “fracasó la primera licitación y se ha llamado a una segunda y aún no se adjudicó a ninguna empresa debido a que se está la factibilidad financiera y ya se ha elevado al Gobierno nacional los antecedentes de la empresa que hizo la mejor cotización. Una vez obtenido el certificado de factibilidad se firmará el acuerdo correspondiente.

ES “RARO”

En cuanto a la situación de la obra del “Jardín pos pandemia” anunciado en agosto de 2021, Lombardo reseñó que “se avanzó con un terreno frente a la Escuela Languier, pero durante el proceso de licitación sufrió una modificación de las condiciones en su propiedad (fallecimiento de uno de sus titulares) y se tuvo que someter a un trámite sucesorio, que alargará sensiblemente los plazos. Ahora, estamos abocados a la búsqueda de un terreno y estamos a pocos días de verificar una alternativa viable y de concretarse nos vamos a dirigir a este Cuerpo para informarlo”.

La contestación, no resultó muy convincente para Leonardo Viotti, quien acotó: “no tenían el terreno y avanzaron con la licitación, realmente es muy raro”.

GARITAS

Sobre el corte del contrato con la empresa Metrópoli Publicidad Exterior, que tomó a su cargo, por licitación pública, la construcción de 40 garitas recibiendo como contraprestación la explotación publicitaria de los carteles laterales, Lombardo explicó que ante el incumplimiento (solo montó 5 en el año 2017) de la empresa se ejecutó la garantía constituida para el cumplimiento del contrato, se exigió el retiro de toda la publicidad y autorizó el inicio de las acciones legales correspondientes. La empresa interpuso un recurso de revocatoria que fue rechazado por Decreto. La empresa acató y se dio por finalizada la controversia.

SIN RADARES

MÓVILES

En relación a la interrupción del servicio de control de velocidad en la ciudad, el Jefe de Gabinete adujo que se produjo durante la cuarentena por la falta de circulación vehicular y paralelamente se produjo la rotura de un radar. En la actualidad se está renegociando con la UTN para restablecer el servicio ante lo que es la vuelta al funcionamiento normal del tránsito y ante la necesidad de implementar más esquema de controles que ordenan de mejor manera el tránsito.

“Es la misma respuesta que escuché en octubre pasado y no me conforma porque estamos pasando por una situación complicada en el tránsito, no le sacó méritos a la campaña, pero la verdad que no tener un radar en la ciudad de 100 mil habitantes es inexplicable”, expreso Mársico.

Cerró el tema el Jefe de Gabinete afirmando: “vamos a estar avanzando y este tema de los radares esta en agenda”.

LOTEO ARAGNO

Ante la expiración del plazo para proceder a la expropiación de los terrenos del señor Miguel Aragno, en el barrio Martín Güemes opera este año y ante la imposibilidad de pagar la indemnización la ciudad está tramitando un prórroga de otros dos años (hasta el 2024), mediante un proyecto ingresado a la Legislatura por el senador Calvo.

“Según la Junta Central de Evaluación de la provincia la tasación del inmueble noviembre pasado fue de 36.743.041,70”, informó Lombardo.

Quien mostró su disconformidad nuevamente fue Mársico manifestando que “hace dos años se dictó la ley y no podemos indemnizar. Pedí que se presupueste esto y me dijeron que la plata iba a estar. Se podía consultar cuánto era el monto aproximado para presupuestarlo y me dijeron que este año se iba a abonar. En octubre pasado me dijeron quedate tranquilo que la plata va a estar y ahora le estamos pidiendo a la Legislatura una prórroga” .

CHISPAZOS

La primera pregunta de la requisitoria elaborada aportada por el Frente Progresista generó un cruce entre el concejal, el secretario Peretti y la edil justicialista Brenda Vimo

La interrogación estaba vinculada a cómo se da la actuación municipal en el Programa “Fortalecimiento y Asistencia a la Víctima” y Lombardo especificó que “se da por oficio, por información que llega de la GUR y otros canales, o a solicitud del interesado, con el objetivo de contener y de asistir a la víctima y ponerla al tanto de sus derechos constitucionales a través de acceso a la justicia".

Tras esta exposición, Mársico planteó el caso concreto de una familia y contó el nombre de una de sus integrantes que llevó el caso a su conocimiento, quien lo autorizó a mencionar su nombre y denunció no haber recibido protección ni asistencia de ningún tipo. El demoprogresista narró que la mujer primero tuvo que resistir el secuestro de uno de sus hermanos cuando un grupo armado ingresó a su domicilio y se lo quiso llevar confundiéndolo con su hijastro, quien más tarde resultó baleado. Luego fueron blanco de varias balaceras en el complejo donde residían, lo que obligó a dejar el lugar con lo puesto y buscar refugio en distintos lugares sin que recibieran asistencia ni asesoramiento municipal en un caso de extrema urgencia.

Al finalizar preguntó: ¿no está faltando algo ahí por parte del Municipio?

Postovit respondió que recordaba el caso, que no consideraba conveniente ventilar mayores detalles en ese ámbito, y aseveró que “la situación excede al municipio porque se está frente a una cuestión de seguridad física en un caso que es bastante complejo”.

VOS, NO TE METAS

Mársico insistió con que no se había hecho demasiado desde el Municipio y Vimo salió en defensa de la actuación del Gobierno aduciendo que a su entender “no corresponde particularizar los hechos de inseguridad porque tienen pormenores que no se conocen y se debe ser más serio cuando se tratan este tipo de cosas en el recinto”

Mársico le preguntó si el caso no le parecía que el tema que planteó no era serio y Vimo saltó que estaba hablando sin saber lo que pasó y solo escuchó una campana. En ese momento intervino Peiretti para cuestionarle al pedepista que “de un caso particular hacés una generalidad” y el edil disparó: “el tema no es con vos así que no tenés nada que ver en esto”. “Si estoy acá es para hablar” contestó molesto el secretario y Mársico retrucó: “no es así se querés intervenir hacelo en tu área ésta no es la que te corresponde”. Nadie parecía aflora y Peiretti subió la apuesta diciendo: “faltaría que vos me censures para hablar”. Finalmente puso paños fríos el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, y todo se encarriló.

READOQUINADO

En los últimos 12 meses se ejecutaron 9 cuadras y las faltantes para completar el readoquinado en el microcentro de la ciudad son 52 de las 236 existentes. Para tener en cuenta el promedio de rendimiento de la cooperativa de trabajo es de 850 metros por mes de empedrado. Ello quiere decir que las cuadras que aún faltan ejecutar demandarán entre 4,5 y 5 años.

