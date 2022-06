Javkin dice que Perotti es un incapaz y que no sabe gestionar

En el marco de un encuentro progresista, en la inauguración del centro de estudios de una corriente del socialismo, el intendente Pablo Javkin disparó munición gruesa contra el gobernador Omar Perotti y el peronismo, a quienes acusó de demostrar incapacidad de gestión en los temas estructurales” de Santa Fe.

Javkin fue invitado a dar un discurso de cierre en la apertura de Nexo, nueva casa de la tribu Fuerza del Territorio, que tiene como referenta local a la concejala Susana Rueda y figura provincial al intendente de la ciudad capital, Emilio Jatón.

Con el exgobernador Antonio Bonfatti, quien cayó frente a Perotti en 2019, mirándolo atentamente, el mandamás rosarino ponderó “todo lo que significó” el regreso del peronismo al poder en la provincia.

“La pérdida del Plan Abre, el Nueva Oportunidad, la descentralización de la salud pública, no tienen idea lo que fue gestionar la pandemia con un ministerio que no tenía ninguna lógica común, ninguna, no era que nosotros podíamos oponernos, no había contra qué, con la educación lo mismo, un proyecto educativo que peleaba para cerrar las escuelas y lo hacía no solo en los momentos en que sanitariamente correspondía, sino también porque evitaba mostrar la incapacidad de gestión en temas estructurales”, enumeró.

El intendente no se quedó ahí y continuó: “Ni hablar en los temas de justicia, seguridad, viendo la consecuencia de que hayamos interrumpido programas tan fuertes en zonas de la ciudad donde hoy se focaliza. Si uno mira los problemas de la violencia en Rosario, fijense cómo los territorios donde se intervino más fuerte los niveles de violencia bajaron”.

Por ese motivo, Javkin alentó y saludó el nacimiento de Nexo, aunque pidió “ser inteligentes para ganar” elecciones en 2023. En ese sentido, habló de ser “más plurales y abiertos” y alertó sobre la “reproducción del menemismo encarnada en otro método” que estimula “el enojo de la gente”, pero “arrasa con la conquista de los derechos populares”.

Por último, también le pegó al gobierno nacional en su manejo de la pandemia. “Los reyes de las políticas progresistas en la Argentina juntaban a la gente encerrándola en un barrio, sitiándolo. Nos corren por izquierda y cuando tuvieron que enfrentar la pandemia dejaron a la gente adentro para que no contagien a los afuera. Eso a nosotros no nos pasó, pero no nos pasó porque hubo decisiones políticas durante mucho tiempo para que nuestro Estado tenga herramientas para que eso no pase “, cerró.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Pablo FORNERO