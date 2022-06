«Vamos a ver a la bestia de Macri de nuevo en Casa Rosada»: Aníbal Fernández sobre la interna en el FdT

Aníbal Fernández hizo un llamado a la unidad dentro de la coalición oficialista porque, de caso contrario, «podría volver la bestia de Macri«. El ministro de Seguridad de la nación nuevamente salió de forma pública para pedir un cese al fuego. El quilmeño se encargó de explicar el trabajo que se está realizando en Casa Rosada. Al mismo tiempo defendió a Guzmán en su gestión.

La tensión en el Frente de Todos no da respiro. Desde los dos lados mantienen la guardia firme y no se dejan lastimar. Desde el lado del albertismo, Aníbal Fernández es uno de los estandartes. El ex intendente de Quilmes no sólo defiende al Presidente, sino que cuando puede, ataca. Esta vez fue más mesurado y habló de entablar diálogos. «Sin la unidad no se puede avanzar en soluciones», indicó en Radio AM 750.

“Se puede armar un esquema de poder. Hay que tener ganas de hacerlo. Y nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo. Lo primero sí es la unidad. Sentarnos a ver cómo sorteamos la diferencias para ocuparnos de los problemas de fondo”, añadió el funcionario nacional. En ese mismo sentido bancó a Martín Guzmán ya que no toma decisiones unilaterales.

“El ministro de Economía sale una vez que el Presidente le da la autorización. No es un ente autónomo. Tiene el poder que le confirieron. Las decisiones las toma Alberto Fernández, no Guzmán. Lo hace en función de un tiempo que le garantice que después no va a hacer falta volver para atrás”, acotó. Cabe señalar que el titular de la cartera de Economía es uno de los principales apuntados por el kirchnerismo.

Enseguida levantó apenas el tono de sus declaraciones y fue directo contra el sector de La Cámpora: “Es muy fácil pararse en la vereda de enfrente tirando piedras. Más que estar sentado todos los días viendo como se administra bien lo que nos pertenece”. Finalmente dejó una advertencia a su partido: “Si no resolvemos los problemas, vamos a ver sentado otra vez en la Casa Rosada a una bestia como Macri«, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com