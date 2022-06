Fernández dijo que los medios “intoxican”: la respuesta de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

El presidente Alberto Fernández volvió a arremeter este miércoles contra los medios de comunicación. Durante su discurso en el acto por el 77º aniversario de del gremio Smata, el jefe de Estado reflexionó sobre el momento más crudo de la pandemia de coronavirus en el país. En este sentido, consideró que los trabajadores de prensa “intoxicaron la cabeza” de los argentinos con la manera de informar empleada. Frente a sus dichos, los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann salieron a responderle.

Qué dijo Fernández y el exabrupto de Viale al respecto

En medio de su alocución, el Presidente mencionó que “la OMS (Organización Mundial de la Salud) dio los resultados de cómo el mundo trató la pandemia; estamos entre los mejores del mundo”, destacó. Y se quejó: “Esto no lo cuentan, lo silencian, los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días muestran desánimo”.

Y continuó: “Que nos muestran los argentinos exitosos que viven en distintos lugares del mundo, pero los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho”. Tras escuchar ello, Viale no pudo esconder su enojo hacia el mandatario. “¿Qué pecho le puso? Esto es una falta de respeto a los muertos del Covid. Una hijaputez. Una falta de respeto violentísima”, replicó durante El Pase que protagoniza junto a Feinmann en La Nación +.

El descargo de Feinmann

A su turno, Feinmann lanzó: “Quizás para la OMS sea un buen manejo de la pandemia, si es que existe ese informe. Supongamos que existe, ¿sabrá la OMS que aquí nos encerraron a todos siete meses? ¿Que se robaron las vacunas? ¿Que aquí las primeras vacunas que llegaron se las pusieron los del partido de Gobierno? ¿Y que durante la pandemia hacían fiestas donde participaba el Presidente? ¿Ese es un buen manejo?”, dejó planteado el periodista.

“¿De qué habla este Presidente?”

Luego de escuchar a su colega, Viale retomó la palabra y disparó: “¿De qué habla este Presidente? 129.000 muertos, vacunación VIP y militante, vacunas que llegaron tarde, pelea con Pfizer; llegamos a ser el puesto 7 en cantidad de muertos, el puesto 8 en contagios; siete meses de cuarentena total; un año con escuelas cerradas”, repasó el periodista sobre la gestión de la pandemia.

Y siguió: “¿Delira este Presidente? No puede decir esto el Presidente. ¿Qué ejemplo? Fuimos de los peores del mundo. Si tan buena fue la gestión de la pandemia, ¿por qué echó al ministerio de Salud?”, contrapuso Viale, en alusión a la salida de Ginés González García por el “vacunatorio VIP”. E insistió: “¿A vos te parece que nosotros somos el problema que le intoxicamos la cabeza a la gente? ¿Quién intoxicó a quién acá en Argentina? No me gusta nada cuando se meten con estos temas”, concluyó.

¿Una coincidencia con el kirchnerismo?

Tras haber criticado este martes al expresidente Mauricio Macri y tildarlo de “ladrón de guante blanco”, el presidente Fernández apuntó a los medios, otra coincidencia discursiva con el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner. En su speech además resaltó: “El año de la pandemia caímos más de 9 puntos del PBI y al año siguiente crecimos 10,3%. Lo que se caía se podía recuperar y lo demostramos”.

* Para www.elintransigente.com