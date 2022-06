Se agrava el faltante de gasoil en el Norte y complica la cosecha de caña de azúcar, limón, maíz y yerba

La situación en el norte del país se agrava día a día por la falta de gasoil. La escasez de este insumo clave se da en momentos donde se llevan a cabo importantes eventos productivos en las provincias de la región, como lo son la zafra de la caña de azúcar, el limón, de yerba mate y el maíz. Así, los productores deben recorrer varias estaciones de servicio para poder conseguir unos pocos litros de combustible y poder llevar a cabo los trabajos de recolección o siembra, en un día a día lleno de incertidumbre.

Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), las provincias más afectadas por el desabastecimiento son Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Tucumán. De hecho, esta última es una de las más comprometidas en este aspecto, por lo que hace algunos días atrás transportistas iban a llevar a cabo un paro de actividades, protestas que fue desactivada por pedido de la Gobernación en un intento de realizar gestiones para poder aprovisionar a la provincia de combustible.



No obstante, desde el sector productivo no ven una solución a corto plazo más allá de la promesa del jefe de Gabinete de solucionar el problema, Juan Manzur, sino que entienden que esta situación se extenderá hasta finales de junio. Es por eso que el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, considera esta actualidad como “muy delicada, porque se está al límite constantemente con el gasoil en distintos lugares de la provincia. Este es el momento donde la provincia se expresa productivamente de la mejor manera, porque estamos levantando el maíz, sembrando los cultivos de invierno, promediando la zafra del limón y recién comenzando la de caña de azúcar. Si había un momento donde no podía faltar nada de gasoil era ahora”.

En este último punto Murga hizo especial hincapié, ya que la zafra azucarera y la actividad de los ingenios es vital para la economía tucumana. Según explicó, esta es una industria con un consumo masivo de gasoil, que puede llegar a consumir 6 millones de litros en una zafra por ingenio. “Es por eso que el abastecimiento de los ingenios es importantísimo. Si bien no están parados se está trabajando en el día a día. Estamos al borde”, indicó.

“Hoy en las estaciones de servicio es casi imposible conseguir gasoil”, aseguró Murga, al mismo tiempo que sostuvo que el precio del combustible se “disparó”. También esta situación llevó a que “se prioricen algunas actividades sobre otras en el campo. O sea, si estás cosechando la caña, otras actividades se tienen que postergar, como puede ser una nueva plantación de caña o una pasada de rastra, por lo cual el impacto no se verá solo ahora, sino el año que viene en los rendimientos. Va a haber consciencia, esto no es gratis”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores del Norte (APRONOR), Augusto Battig, sostuvo que está situación de escasez fue advertida a las autoridades provinciales hace más de un mes, cuando los productores “empezaron a vivir el día a día con falta de gasoil. Hoy estamos en un cuello de botella porque se está dando la cosecha de maíz, de caña de azúcar y de limón. Lamentablemente, ni siquiera se está consiguiendo en la ciudad, hay que recorrer 4 o 5 estaciones, perdiendo muchas horas, donde cargan en cupos y en algunos casos solo 15 litros”.

Según el dirigente agropecuario, hoy los productores y contratistas que están en plena cosecha de la caña de azúcar cuentan con combustible para “trabajar 4 o 5 días más” y advirtió sobre posibles mermas de retrasarse los trabajos: “Si no se cosechan los cultivos en tiempo y forma, va a haber fuertes impactos en los rendimientos”.

Provincias limítrofes

Por su parte, el director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pablo Vernengo, sostuvo que a los problemas propios del país en lo que respecta al abastecimiento de gasoil, se le sumó la demanda de usuarios de otros países en las provincias ubicadas en los límites de Argentina, como lo son Formosa, Jujuy, Salta, Corrientes o Misiones.

“Las estaciones de servicio que se encuentran situadas en la frontera tienen nuevos clientes por el tema de diferencial del cambio, a quienes le conviene llenar sus tanques o cisternas, en muchos casos. Esto trae aparejado que se desasbastesca el mercado interno y le sume al norte serios problemas para conseguir este insumo. Es una nueva demanda que se ha creado por parte de los usuarios de los países limítrofes”, manifestó Vernengo.

Según el directivo de la cámara empresaria, hoy la falta de combustible genera inconvenientes aparte de actividades como la caña de azúcar o el limón, a la de yerba mate, té, a la hortícola y a la de forestación, de las cuales algunas se encuentran en plena cosecha. No obstante, marcó que si bien se ven afectadas, “todavía no están en peligro, pero hay complicaciones para concluir los ciclos y se abre otros factor de incertidumbre y a cada día se van sumando nuevas provincias”.

El pronunciamiento de YPF

Mediante un comunicado, la empresa anunció que “suma gasoil para atender la demanda más alta de los últimos 10 años”, y aseguró “la prioridad es el abastecimiento del mercado interno en línea con su participación de mercado histórica y hace sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener una demanda creciente”.

Por otro lado, se señaló que en los últimos tres meses del año la demanda de gasoil se ubicó en niveles que no se registraban hace 10 años, donde por ejemplo en abril pasado el mercado de gasoil registró el nivel más alto de la historia (1.295,8 Km3), un 15,1% superior a la de abril 2019. Y en lo que respecta a los combustibles (nafta + gasoil) se registró un aumento del 3,2% mensual. “Ese esfuerzo de abastecimiento adicional fue asumido casi en su totalidad por YPF que aportó el 85% del volumen incremental”, agregó la empresa en el comunicado.

Para lo que respecta al actual mes, la oferta de gasoil por parte de la empresa aumentó un 12% aproximadamente en comparación con el mismo mes de 2019. Además se atribuyó la mayor demanda al crecimiento de actividades como el agro y la industria, y a un alto consumo del transporte terrestre y de vehículos de patente extranjera, en especial en zonas de frontera donde se registra un crecimiento que supera el 30%.

“YPF sigue de cerca la evolución del abastecimiento de gasoil y está trabajando con cada una de las provincias para poder solucionar los problemas puntuales que se están generando y poder llegar a cada punto del país con sus combustibles”, concluyó el comunicado.

Fuente: Infobae