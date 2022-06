Se filtraron las tajantes condiciones que pone la China Suárez para dar entrevistas

A pesar de que la China Suárez es muy solicitada por los programas de televisión, la actriz rara vez da notas o entrevistas. En este sentido, desde La Pavada de Diario Crónica hablaron sobre las condiciones que pone la China para dar una entrevista y aseguraron que la actriz no se sienta en ningún lado sin cachet.

La declaración de amor de Rusherking a la China Suárez

Recientemente Rusherking asistió a PH: Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Allí habló sobre su relación con la China Suárez y le declaró su amor. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, comenzó.

Luego contó cómo se conocieron: “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme. No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, señaló. Finalmente sostuvo: “Eugenia es una persona muy buena que me quiere mucho y me cuida mucho. Estamos muy bien”.

Luego de la declaración, la China compartió una foto abrazada al cantante. En las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene casi 6 millones de seguidores, publicó una foto en blanco y negro en la que está abrazando a Rusherking. Además, el cantante la re-posteó en su perfil y le agregó algunos emojis que reflejan su enamoramiento.

Fuente: la100.cienradios.com