Juan Manuel Urtubey comparó a la Ciudad de Buenos Aires con Europa y a las provincias con “África Central”

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reflotó una antigua discusión en Argentina que alude al “centralismo porteño” del que suelen renegar algunos dirigentes y ciudadanos del interior, y lo hizo utilizando una dura comparación. “Hay dos Argentinas, y nadie se puede enojar por eso, una que está en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un PBI per cápita de una capital de un país desarrollado, europeo, y está la Argentina del interior, donde vivimos en África Central”, afirmó.

La expresión del dirigente salteño fue una respuesta ante la consulta por el reclamo que llevó a la justicia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para conseguir la devolución de un porcentaje de coparticipación que el presidente Alberto Fernández decidió recortarle al distrito, por considerar, a su vez, que su antecesor, Mauricio Macri, había incrementado arbitrariamente.

“No sólo quiero discutir federalismo fiscal, veamos cuál es la tasa de radicación de empresas en la Argentina y por qué en mi provincia, Salta, o en Formosa, tenés sólo el 8% de la generación de empresas de la región”, indicó Urtubey en forma retórica, para luego completar: “las condiciones de desarrollo están dadas acá”.

Tras el planteo, aclaró que “no hay que sacar lo de acá, hay que generar condiciones de desarrollo” en la región de la que proviene, sostuvo en declaraciones a la TV Pública.

En el mismo tono, quien fuera gobernador de Salta durante dos periodos volvió a disculparse antes de ejemplificar con una imagen, en tono de broma, su postura. “A veces en el norte se dice que cuando los porteños van a las provincias no van a conocerlas, si no a que los provincianos los conozcan a ellos”, bromeó. “No haber logrado una ley de coparticipación es un fracaso de la política”, admitió finalmente.

El Frente de Todos para Urtubey está “terminado”

Juan Manuel Urtubey fue consultado sobre la posibilidad de participar en una elección primaria en el Frente de Todos, dada su condición de dirigente del peronismo, a lo que contestó en forma tajante. “Es que para mí el Frente de Todos está terminado”, afirmó.

En la última semana, el ex gobernador había participado de un encuentro realizado por la coalición que gobierna el país, realizada en Mendoza y convocada por la senadora alineada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Fernández Sagasti. Pese a su participación allí, Urtubey se encargó de diferenciarse de ese espacio.

“Lo que planteamos en 2019 y que fracasó, quizás hoy tiene las condiciones dadas”, dijo. En esa línea consideró que las fuerzas políticas están fragmentadas “en cuatro cuartos”, los que serían el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los dirigentes libertarios que se identifican con el diputado Javier Milei, y un espacio que, se deduce de sus palabras, buscaría explorar. “Debe haber un gobierno de coalición en base a ideas”, sostuvo el salteño.

Asimismo, buscó diferenciarse de la principal fuerza opositora congregada en Juntos por el Cambio. “Me tantearon mil veces, incluso me ofrecieron ser candidato de ese espacio”, reveló. No obstante, aseguró no estar identificado políticamente con los lineamientos que allí se expresan.

“No me engancho en esa historia, no funcionó ni este gobierno ni el anterior”, resumió el dirigente. “Argentina ya no está tan polarizada (como en 2019) veo una Argentina de cuartos, fragmentada”, indicó e insistió nuevamente: “no soy parte del Frente de Todos ni estoy dispuesto a serlo, lo plantee en Mendoza. Creo en la distribución de la riqueza, pero primero la tenemos que generar”, indicó.

Qué dijo Urtubey de Milei y los libertarios

Por fuera de su mirada sobre el oficialismo, el dirigente salteño consideró que la adhesión que recoge el diputado Javier Milei, del frente Avanza la Libertad, obedece a una reacción “natural” frente al fracaso de la dirigencia tradicional.

“Si el sistema no da respuesta, es una expresión lógica, también del odio, todo junto, pero no hay una solución ahí ni de casualidad. Es un catalizador”, analizó.

