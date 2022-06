La argentina Solana Sierra se clasificó a la final de Roland Garros Junior

La tenista argentina Solana Sierra, de tan solo 17 años, venció este viernes a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0 en semifinales de Roland Garros Junior y es la primera argentina en la definición de un Grand Slam juvenil desde María Emilia Salerni en Wimbledon 2000.

Ahora espera en la final por la ganadora del duelo entre las checas Lucie Havlickova y Sara Bejlek.

Un año en ascenso para la Solana Sierra

La marplatense tuvo hasta aquí un año de ensueño. Se destacó con Argentina en la Billie Jean King Cup, en la que ganó todos sus partidos para clasificarse a los playoffs por un ascenso al grupo mundial al equipo nacional.

Sus buenas actuaciones individuales, además, le permitieron subir en el ránking por sus resultados en los torneos ITF: hizo final en un ITF de 15 dólares en Palmanova y pasó una ronda en el cuadro de un ITF de 100 mil dólares en La Bisval D’Emporda.

Solana Sierra, invitada al Open Internacional de Valencia

La tenista marplatense recibió una wild card para disputar un torneo más en el circuito de mayores. Se trata del Open Internacional de Valencia que se disputará desde el 4 de junio en el Club de Tenis Sporting y que repartirá 125 puntos para el ranking WTA.

Actualmente, la marplatense ocupa el puesto 575 de la clasificación, aunque entre las tenistas juniors se coloca en el puesto 38.

El camino de Solana Sierra a la final de Roland Garros Junior

Primera ronda: 6-2 y 7-5 vs la francesa Yaroslava Bartasevich

Segunda ronda: 6-4 y 6-0 vs la belga Vendewinkel

Octavos de final: 5-7, 6-3 y 6-4) vs la checa Fruhvirtova

Cuartos de final: 6-3 y 7-5 vs la estadounidense Hovde

Semifinal: 7-5 y 6-0 vs la checa Bartunkova.

Fuente: TN