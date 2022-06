«El kirchnerismo duro quiere voltear al Gobierno»: Elisa Carrió cruzó a Cristina Kirchner y la culpó por la interna

Elisa ‘Lilita’ Carrió está realizando una gira por todo el país y apuntó contra Cristina Kirchner. La dirigente de la Coalición Cívica estuvo este jueves en Córdoba en un recorrido a nivel nacional. La exlegisladora hizo un análisis de la situación en general del país. En ese marco criticó a la vicepresidenta de la nación por querer «boicotear» al Gobierno.

La presidenta de la Coalición Cívica, si bien no ocupa ningún cargo dentro de la política, sigue muy de cerca los sucesos que van ocurriendo en el país. Ya hacía algunas semanas que nuevamente había bajado el perfil. Sin embargo esta semana estuvo en Córdoba no pasó por desapercibida. Su presencia la potenció con las acusaciones a la ex Presidenta.

Carrió aseguró que en el recorrido que está llevando a cabo observó en la sociedad «una baja de energía» y que la gente «tiene una decepción enorme». Ante la experiencia contada ‘Lilita’ reclamó más personalidad entre los políticos. Además sostuvo que los líderes de Argentina «deben gobernar con el ejemplo». Para la dirigente opositora una de las grandes responsables es la exmandataria.

“Cuando uno es líder o está o se corre, pero no asume la vicepresidencia. Si soy líder y me pongo de vice para mandar al Presidente, estoy en un imposible fáctico, no puede funcionar”, comentó. De manera inmediata aseguró que la vicepresidenta tiene la misión de «boicotear al Gobierno» aunque los funcionarios más allegados a ella no presentan renuncia para no perder las cajas.

«El kirchnerismo duro quiere voltear a Alberto, pero no lo va a lograr. Y nosotros no somos golpistas. De esta situación no se sale desde la anarquía ni la violencia«, añadió la referente de la Coalición Cívica. También, como cierre, opinión de Javier Milei: «Es un programa para el 10% de los privilegiados del país, termina siendo la ley del más fuerte. La escuela austríaca no dice lo que dice él. Por supuesto hay que cambiar el Estado y aumentar la iniciativa privada y son los jóvenes los que tienen que dar este debate«.

Con información de www.elintransigente.com