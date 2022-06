Abuso en la Escuela San José: Paula Condrac cargó duro en contra los fiscales

En la jornada de ayer, dos nuevos audios fueron difundidos por los letrados patrocinantes de los padres de la víctima, brindando nuevas declaraciones referidas a la actuación de las fiscales del MPA en este caso apuntando especialmente a los integrantes de la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS).

Los letrados apoderados de las víctimas son los Dres. Paula Condrac, Lorena Adorati y Guillermo Munne, que integran un estudio jurídico en la ciudad de Santa Fe.

En los audios la abogada Paula Condrac dice textualmente lo que sigue.

DECLARACION

“Desde el 28 de julio del año pasado en que se produjo el abuso sexual en el Colegio San José de Rafaela, la familia de la niña víctima no ha dejado de pedir Justicia.

“Si no hay avances en la causa es por inacción del propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela. Concretamente de las fiscales Angela Capitanio y Favia Burella. Ambas han actuado obstaculizando el acceso a la Justicia de la niña víctima, actuando en forma cruel, sin perspectiva de género, ejerciendo violencia institucional.

“Todo esto ya ha sido debidamente denunciado ante la Auditoria General de Gestión del MPA.

“Aún no podemos dar detalles acerca de las irregularidades que se cometieron -continúa-, porque preferimos resguardar medidas en curso. Pero sí nos parecía importante hacer públicas estas cuestiones, frente al informe de gestión del fiscal regional de Rafaela, el Dr. Vigo, donde se muestra tan benigno hacia sí mismo con una mirada tan autocomplaciente. Nos parece importante decir estas palabras en forma pública.

“En definitiva sigue sobrevolando un manto de impunidad sobre el Colegio San José de Rafaela, pero también en el MPA de Rafaela”.

Poco más adelante la abogada Condrac señaló:

“Y si adelantamos este comunicado de prensa y estas palabras sin poder dar demasiados detalles aún, es porque escuchamos el informe de gestión del Dr. Vigo donde se solaza en las maravillas que produce, cuando la verdad, ya vamos a poder abrir públicamente todo lo que sucedió en el MPA en este tiempo.

“En estos meses en que parece que no pasaba nada, todo el mundo se había olvidado, la familia se había olvidado… pues no. Ya vamos a poder decir todo lo que pasó adentro del MPA en estos meses”, concluyó la abogada Condrac.

Con información de la Opinión