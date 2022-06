Transportistas y productores afectados por la crisis del gasoil: ocho provincias al rojo vivo

A lo largo de los últimos días se han intensificado los reclamos por el faltante de gasoil en diversas provincias del país, especialmente en aquellas ubicadas en el norte argentino. Todo esto en momentos de intensa actividad de cosecha en producción de granos y de economías regionales. El conflicto atraviesa a los productores, contratistas rurales y al transporte de cargas.

Un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), a través del denominado “Mapa de abastecimiento de gasoil”, determinó que son ocho las provincias en rojo que tienen muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio. Ellas son: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.



Además, en Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y CABA, son zonas que se encuentran en color naranja donde se vende en promedio 20 litros por unidad. Por otro lado, la encuesta reflejó que aquellas provincias que se encuentran en amarillo, se cargan entre 21 y 50 litros por unidad, y entre 51 y 100 litros. Las mismas son: Catamarca, La Rioja y San Luis, en el primer subgrupo, y La Pampa, en el segundo.

Esta semana desde el Gobierno plantearon que el problema responde a una mayor demanda, que en abril pasado registró un incremento del 20%, y a los temas estacionales que genera el proceso de cosecha de los cultivos de verano, a lo que hay que sumar la siembra de trigo y cebada. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró en la muestra Agroactiva que se garantizará el abastecimiento de gasoil, y fuentes de la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez informaron que la empresa YPF aumentará sus importaciones en los meses de junio y julio. Por otro lado, se implementará desde el ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional un operativo en las fronteras del país para evitar que por la conveniencia en el precio salga combustible argentino hacia los países limítrofes.

Ante este escenario, el sector agropecuario salió a plantear su malestar y preocupación, y solicitó una urgente solución del faltante y los sobreprecios. En ese sentido, la Sociedad Rural Argentina solicitó ayer una audiencia con el presidente de la empresa YPF, Pablo González. Nicolás Pino, máxima autoridad de la entidad, sostuvo: “No podemos vivir en esta situación crítica que solo genera incertidumbre y sobrecostos en la producción”.

Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, expresó que por el faltante de gasoil “los afectados somos los que necesitamos el combustible para mover nuestra producción y para realizar nuestro trabajo. Estamos a merced de los que se aprovechan de los faltantes, cobrando sobreprecios, y peregrinando por las estaciones de servicio para conseguir algo fundamental como es el gasoil. El Gobierno es responsable y debe resolver esta situación, porque de estas cosas hablamos cuando decimos que siempre tenemos socios en las buenas, pero en las malas estamos solos”.

Otro de los dirigentes de la Mesa de Enlace, en diálogo con Infobae, fue el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. “Esta situación es muy grave no solamente para el sector agropecuario, sino también para todo el funcionamiento del país. Estamos en el campo atravesando un momento crítico. No vemos un justificativo concreto por la cual no se está abasteciendo normalmente al país de combustible. Creemos que hay una maniobra de especulación de los sectores comerciales, que evidentemente desde el Gobierno debe tomarse en cuenta y llevar adelante las medidas necesarias. En el Gobierno no se le está dando la importancia que realmente corresponde a una situación como la que estamos viviendo”, señaló.

A todo esto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió en un comunicado que “sin gasoil, el campo se paraliza”. En un comunicado también recordó que como consecuencia de las políticas restrictivas para el comercio exterior. se registra un faltante de muchos otros insumos esenciales como ser neumáticos, repuestos y otros. Por tal motivo, se solicitó al Gobierno que “cese con aquellas acciones que perjudican la producción de biocombustibles y etanol, como así de toda medida que no permita superar la crisis energética y exigimos la inmediata normalización en la provisión de gasoil en todo el país”.

Más reclamos

La Unión de Emprendedores solicitó al Gobierno nacional la inmediata intervención para la resolución del problema del aprovisionamiento de combustible en todo el país y aumentar el volumen de combustible importado hasta que se pueda regularizar la situación.

Rodolfo Llanos, presidente de la organización, comentó que “nuestros productores no están pudiendo hacer la tarea agrícola – ganadera y los productos no están pudiendo llegar al mercado lo que provocará desabastecimiento y aumento de precios”.

En medio del reclamo, la entidad además de pedir la intervención de las autoridades gubernamentales, propuso que se limite la venta de gasoil en zonas de frontera a los vehículos que ingresan a comprar el combustible y venderlo en sus países por la diferencia cambiaria, e impedir la salida de camiones cisterna nacionales, con combustible, para ser vendidos en otros países. Hay que recordar que esta semana fuentes oficiales adelantaron que se está por implementar un operativo, por parte del ministerio de Seguridad y Gendarmería, en las fronteras del país con el objetivo de evitar que por la conveniencia en el precio salga combustible argentino hacia los países limítrofes.

“No puede ser que los argentinos subsidiemos la producción en Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Un litro de gasoil en Brasil cuesta USD 1,42 dólares, contra USD 0,95 que se paga en Argentina. La frontera era llena de camiones sacando combustible. La especulación está frenando la producción y el mercado. El Gobierno debe intervenir de inmediato”, concluyó Llanos.

Parte de la solución

Además de expresar el malestar por el faltante de gasoil, desde el campo y la agroindustria aportaron iniciativas que pueden formar parte de la solución. Al respecto, los integrantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles y de la Cámara de la Industria Aceitera expresaron que hay una “solución posible de corto plazo”, al considerar que la Argentina cuenta con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiésel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de gasoil con un producto 100% de fabricación nacional.

“Los estándares vigentes para la producción de biodiésel establecidos para un corte del 10% y las experiencias en el uso del biodiésel puro, muestran la capacidad técnica del biodiésel para sustituir al gasoil en el transporte. Además, contribuye a la mejora de la salud pública y el medio ambiente”, dijeron las entidades, desde donde reclamaron que por resolución y más allá del corte obligatorio vigente del 5% para pymes, las empresas mezcladoras puedan usar biodiésel hasta un máximo del 15% a través de un mercado de libre oferta y demanda. “Con una simple resolución de la Secretaría de Energía, el país resolvería sus problemas de abastecimiento, a precio competitivo y a la mejor calidad”, concluyó el pronunciamiento.

Transportistas

El transporte de cargas también atraviesa un momento de elevada complejidad por la falta de gasoil. Las dificultades y largas esperas con la esperanza de conseguir combustible se multiplican en distintas partes del país y muestran el enorme impacto que está teniendo la problemática en la actividad económica.

Infobae accedió a una serie de videos con largas filas de camiones que aguardan cargar combustible. En muchos de esos casos tienen que aguardar muchas horas para poder hacerse de una cantidad determinada del mencionado insumo, pero no alcanza para llenar el tanque y poder desarrollar la actividad normalmente. Algunas de las imágenes, son de la Ruta Nacional Nº 34 en la rotonda de Sunchales, provincia de Santa Fe y, con transportistas que deben enfrentar enormes dificultades y demoras en el abastecimiento de combustibles, especialmente gasoil.

Roberto Rivero, Director Ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, expresó a este medio que las últimas novedades que tienen en la entidad y que sirven para retroalimentar el informe de estado de situación que se presentó esta semana, hoy está un poco mejor la situación en Salta y se agravó el panorama en Mendoza y Buenos Aires. “El faltante existe, se agrava, y no hay ningún tipo de solución instrumentada”, agregó el dirigente, quien además señaló que hay una afectación en toda la actividad.

“Hay retrasos en las entregas, pero no hay falta de entregas. La mercadería que tiene que hacer recorridos cortos se sigue entregando en tiempo y forma, y la mercadería que hace recorridos largos depende de la longitud, se tardará entre 24 y hasta 48 horas más que habitualmente. Los rubros más afectados son aquellos que hoy tienen mayor demanda: granos, limón, caña de azúcar, entre otros”, aportó Rivero.

En relación a los pasos a seguir por parte de la Federación, Rivero informó que la semana que viene habrá una reunión de las máximas autoridades donde se analizará la situación a esa fecha, y se recibirán propuestas de cada una de las Cámaras que integran la entidad, según lo grave o no en las diferentes zonas geográficas. A todo esto, los transportistas de Tucumán que suspendieron esta semana una medida de fuerza en esa provincia a la espera de las negociaciones de los funcionarios ante el Gobierno, no descartan iniciar la protesta la semana que viene, ante una situación que según señalaron se ha complicado en las últimas horas.

Fuente: Infobae