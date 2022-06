«Son y serán artífices de la pobreza»: Nicolás Dujovne embistió al kirchnerismo

Nicolás Dujovne se expresó públicamente luego de ser mencionado en el acto por los 100 años de YPF. El exministro de Hacienda fue blanco de críticas por parte de Cristina Kirchner. La Vicepresidenta mostró un video del funcionario macrista asumiendo que el Gobierno que ella administró «había dejado prácticamente a un país sin deuda» por no querer prestarle plata nadie.

El economista de la era de Cambiemos fue utilizado en la ceremonia de los 100 años de YPF. La ex Presidenta presentó un video con Nicolás Dujovne posteriormente a ser asignado ministro de Hacienda. El exfuncionario aseguraba que el kirchnerismo le había dejado la «bendición» de tener un país endeudado en un bajo nivel. En esa grabación sostuvo que nadie le prestaba dinero a Argentina por ser un «país estrafalario»

La presidenta del Senado, a continuación, afirmó que ese video no lo iban a ver en ningún programa de televisión. También indicó que «algunos problemas de Argentina los habían solucionado«. Entonces fue el momento del protagonista de esas imágenes, Nicolás Dujovne. El exministro quiso participar de la disputa y tuvo su descargo a través de las redes.

Para defender su gestión utilizó cuadros donde mostraba el nivel de endeudamiento de casa Gobierno. Se midió la última gestión de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernandez. Según el gráfico de Dujovne, la líder del kirchnerismo había dejado Us$ 16 millones. En el Gobierno de Mauricio Macri lo habían bajado a US$ 12.100 millones y Alberto Fernández lo volvió a subir a US$ 33.700 millones.

«Basta con mirar los números para dimensionar el caos de gasto, tarifas atrasadas, déficit, asistencialismo y deuda que heredamos y la bomba que hoy están generando”, subrayó el exfuncionario. En su descargo y posteo en redes sociales, el economista dejó vislumbrar una frase lapidaria contra el Gobierno: “Son y serán artífices y promotores de pobreza”, sentenció.

