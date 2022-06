Es oficial: Un "chivo" como jefe de los espías

Después de dos años y medio, Alberto Fernández anunció el proceso de normalización de la Agencia Federal de Inteligencia y el fin de su intervención a cargo de Cristina Caamaño. El elegido para continuar como jefe de los espías es el ex funcionario, Agustín Rossi, una de las voces que en los últimos meses se alzó en defensa del Presidente.

El Presidente decidió ponerle fin a la intervención de la Ex SIDE y con ello cambiar su conducción. En diciembre de 2019 y con una foto junto a Cristina Caamaño, Alberto Fernández oficializaba la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Hasta ese entonces, el Presidente no conocía a la ex fiscal, pero le dio la tarea de transparentar los fondos reservados y el rol de una estructura viciada de vínculos políticos que debía dejar atrás el doble comando con un “señor 5” y un “señor 8”.

La interventora conoció al Presidente recién cuando le ofreció el cargo, pero en los primeros meses se ganó la confianza del Fernández y del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien dialogaba todos los días al salir del edificio de la calle 25 de Mayo 1 y cruzar a la Casa Rosada para llevarle los informes diarios que el entonces jefe de Gabinete se encargaba de pasar por una trituradora de papel después de leerlos. Esta tarea hizo que a pesar de que en un principio el paso de Caamaño por el organismo duraría sólo seis meses, el Presidente decidió renovar la intervención cuatro veces.

Además de avanzar en una reforma en la estructura del organismo que la llevó a eliminar el doble comando que existía en los altos cargos que solían responder a distintos funcionarios, se pasó de 211 direcciones, departamentos y a 66 unidades organizativas. Pero a medida que avanzó la gestión, la AFI presentó distintas denuncias por espionaje contra el gobierno anterior que derivaron en investigaciones judiciales no sólo contra la gestión de Mauricio Macri, sino también contra el gobierno de María Eugenia Vidal en la causa conocida como la “gestapo sindical”.

La cuarta intervención vence el lunes 6 de junio por lo que Agustín Rossi asumirá el cargo a principio de la próxima semana. “Serán dos años y medio. Es un buen tiempo para que se termine la intervención. Va a pasar lo que el Presidente decida”, había dicho Caamaño durante el verano.

Quien la reemplazará será el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. El dirigente de Santa Fe se convirtió en un aliado del Presidente en los momentos de mayor crisis interna con la Vicepresidenta. Rossi se sigue definiendo como kirchnerista pero alzó varias veces su voz para defender la gestión actual y al propio jefe de Estado cada vez que un hombre cercano a Cristina Kirchner salió a cuestionarlo.

Agustín Rossi, dejó su cargo en julio del año pasado con cierta tristeza. Jugó el rol que le pidió Fernández, presentó una lista en Santa Fe para competir contra la boleta que defendería el gobernador Omar Perotti, pero ante un acuerdo electoral que involucró al jefe provincial, al Presidente y a la Vicepresienta, el entonces ministro no se quiso bajar y siguió siendo candidato. Su postulación le costó el cargo que no tenía pensado dejar.

El santafesino siempre quiso volver al gabinete y después de la derrota electoral se acercó aún más al Presidente, quien en las últimas semanas le había ofrecido el cargo de asesor que Rossi rechazó. El fin de la intervención de la AFI será su regreso a un gobierno en crisis Al igual que otros dirigentes, ahora desde un cargo buscará que el Frente de Todos no se rompa.

El mensaje de Alberto Fernández en Twitter

"El día lunes concluye la intervención dispuesta en la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina Camaño llevó adelante el organismo con notable esfuerzo y honestidad. Con ella pusimos fin a los “sótanos de la democracia”. Mi eterna gratitud por su trabajo y su compromiso", expresó Fernández.

En esa línea, agregó: "Concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente. @RossiAgustinOk estará a cargo del organismo y requeriremos el acuerdo del Senado de la Nación. De ese modo volverá a sumarse al gobierno nacional aportando toda su experiencia y honestidad".

"Esta mañana me reuní con Cristina Camaño y @RossiAgustinOk para ordenar la transición de la gestión. Seguiremos trabajando como hasta ahora transparentando su funcionamiento y profundizando su eficiencia en el marco del Estado de Derecho". señaló.

Fuente: Perfil