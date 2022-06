Elena Highton de Nolasco cuestionó al proyecto del Frente de Todos para ampliar la Corte Suprema

Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre a la Corte Suprema por diferencias con la designación del presidente del tribunal, brindó declaraciones sobre diversos temas actuales que afectan a la composición del Poder Judicial. Uno de ellos fue el proyecto de ley que el Frente de Todos, entre ellos Alberto Fernández y 16 gobernadores, propusieron este jueves para ampliar la Corte de 5 a 25 miembros.

«No me parece que deba haber una Corte gigantesca, dividida en salas. Me parece que tiene que ser un número razonable para que todos participen», sostuvo la exmagistrada en declaraciones a AM 990. «Veintipico no me parece ideal«, consideró la reconocida jurista, quien de todos modos aclaró que el buen funcionamiento de un tribunal «depende más de las personas que de los números». Y añadió: «He estado en cortes de nueve, de ocho, de siete, de seis, de cinco, de cuatro y de tres».

El propósito de ampliar la Corte Suprema es garantizar un espacio representativo más federal, según postularon los mandatarios provinciales que apoyan el proyecto. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, explicó que «nosotros propiciamos la iniciativa de que la Corte tenga 25 miembros, uno por cada una de las jurisdicciones y del Estado Nacional, y con paridad de género, para conformar una Corte con carácter federal».

Paridad de género

Con respecto a la paridad de género, Highton de Nolasco se mostró a favor de abrir los espacios de poder para las mujeres. Actualmente, el máximo tribunal está integrado por cuatro hombres, ya que ella era la única mujer en su momento. «El mundo es machista, hasta el punto de que hay mujeres machistas. Mi tarea siempre ha sido concientizar de que las mujeres tienen la misma posición que los hombres, el mismo valor», destacó.

Diferencias con Carlos Rosenkrantz

Por otro lado, se refirió a los dichos de Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, quien días atrás se dirigió críticamente al kirchnerismo al cuestionar la frase de Eva Perón, “donde nace una necesidad, nace un derecho”. “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, postuló en una disertación en una universidad de Chile esta semana.

Además de confesar no sentirse “sorprendida”, se mostró en desacuerdo con las palabras del juez. «Uno conoce a la gente y no me sorprendieron las declaraciones. Creo que sí donde hay una necesidad, hay que intentar que haya un derecho para resolverla. De ahí a que haya recursos para solucionarlo, es otra cosa«, señaló.

