Si no hay acuerdo salarial, faltaran neumáticos para la industria automotriz, el transporte y el agro

Con el fantasma del desabastecimiento sobrevolando a la industria automotriz, los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y directivos de la Cámara de la Industria del Neumático (CIN) se reunirán este lunes en dependencias del ministerio de Trabajo en un encuentro crucial: Si los empresarios no mejoran la propuesta salarial, el gremio amenaza con un nuevo paro (que sería de 48 horas).

En un año de baja conflictividad, la industria del neumático está transitando una tormenta que amenaza con convertirse en ciclón, provocando daños en sectores como el transporte de pasajeros y cargas y al agro.

El viernes pasado, el SUTNA no sólo paralizó las actividades desde las 11 hasta las 6 del sábado, sino que realizó marchas y protestas en las puertas de las grandes fábricas del sector - Bridgestone, Pirelli y Fate - ubicadas en Llavallol, Merlo y San Fernando.

Reclamo salarial y 200% por los sábados y domingos

El panorama es desalentador y la pelota está en campo de los empresarios quienes en cada una de las audiencias ratificaron su propuesta salarial de un aumento del 66% para la paritaria 2021-2022 mientras que el gremio sostiene que "había un compromiso para una suba de 5 puntos por encima de la inflación; entonces, la mejora anual debe rondar entre el 70 o el 71%".

La diferencia es notoria pero negociable. Donde se radicaliza la discusión es el pago de las horas trabajadas durante los fines de semana, ya que el SUTNA exige que se abonen al 200%, en tanto que las fábricas lo rechazan de plano. Al respecto, el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, explicó a iProfesional que "las compañías se negaron a este ítem con el argumento de que "subiría 15% el costo laboral, que apenas promedia 2% en la actividad".

Asimismo, agregó que "las empresas vienen con grandes ganancias; entonces, si no hay una recuperación del salario ahora, cuándo la van a dar" y remarcó que "no hay dudas que apuesta a la baja salarial, al condicionamiento del trabajador".

Crespo subrayó: "No lo van a lograr, porque estos paros y movilizaciones son la prueba de la concientización del trabajador; de la lucha no solo por su trabajo, sino por un salario que le permita vivir con dignidad".

Peligra la producción de las automotrices

Bridgestone, Pirelli y Fate proveen a la mayoría de los modelos de vehículos que se fabrican en el país. Entre ellos, los de mayor volumen de producción y exportaciones: Fiat Cronos, Peugeot 208 y las pick-ups Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier y Renault Alaskan. A través de un comunicado, la Cámara advirtió sobre un desabastecimiento de cubiertas, tanto en el segmento de terminales como en el mercado de reposición, donde, por la restricción a las importaciones, hubo encarecimientos de más del 80% y escasez en varias líneas de producto.

Un vocero empresarial admitió que las medidas de fuerza "están complicando el funcionamiento no solo con los paros, sino con las asambleas que se realizan a diario" y señaló que "el ministerio de Trabajo no puede dictar la conciliación obligatoria porque ya se cumplieron todos los plazos legales".

El encuentro está previsto entre las patronales y el gremio está previsto para el lunes a las 14; en principio en la sede de Alem, donde se espera una importante movilización gremial.

El conflicto va a durar "lo que tenga que durar"

Frente a una de las fábricas, el titular del SUTNA, Crespo sostuvo que "las acciones que estamos teniendo son la muestra de lo que ocurrirá si se profundiza este conflicto. Queremos mostrarle a esas patronales que las cosas han cambiado. Y actualmente cuando ellos dicen ojo que este conflicto les puede costar salario, les puede costar una pérdida ¡Señores, pérdida tuvimos durante años con esos salarios de miseria que teníamos cuando no se luchaba!".

Remarcó: "Les decimos a todas las patronales, y se lo respondemos con todos los trabajadores, no nos van a convencer con ese tipo de presión mientras cuentan millones delante de nosotros. No nos van a convencer de que vamos a venir a una fábrica a trabajar todos los días y no vamos a tener ningún futuro, ninguna esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Si tenemos que estar días, semanas y lo que tenga que durar, así lo haremos"

Aseguró: "Cuanto más se endurecen y mantienen cinco audiencias seguidas sin cambiar su posición, más fuerza tomamos los trabajadores, están viendo como calentamos los motores no nos han visto en carrera todavía… El dinero lo tienen, la conducta de pagar no la tienen. Lo que no quieren es darles a los trabajadores el dinero que se merecen por sacrificar su vida social, su actividad afectiva, por no estar con sus familias un sábado a la noche, un domingo al mediodía".

"Si se paran delante, los pasaremos por encima"

Crespo manifestó que "vamos a hacer valer ese esfuerzo porque tenemos una sola vida, y en esta vida la queremos pasar con nuestras familias sin que pasen necesidades" y advirtió: "Vamos a las fábricas por un solo interés que es construir un futuro para nuestras familias y si se paran delante de eso, los pasaremos por encima!"

Expresó: "Este conflicto va a terminar con el triunfo de los trabajadores. Yo les recomiendo: bájense rápido del ring, porque esta pelea que están dando los está haciendo quedar mal delante de toda la sociedad, delante de todos los organismos, y principalmente los está haciendo quedar mal con esos trabajadores que van a ser los que construyan las ganancias de ellas en los próximos meses y años".

El SUTNA recibió el respaldo de otras organizaciones gremiales, como los lecheros de ATILRA, Luz y Fuerza de Córdoba o el mensaje de apoyo del cotitular de la CGT y Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano- demostrando que el conflicto también sirve como testigo para la disputa salarial en otras actividades.

* Para www.iprofesional.com