¿Hay un grave delito en puerta?

En el marco de la reunión de Comisiones de ayer, el tratamiento de una nota de ambientalistas de la ciudad dirigida al Cuerpo legislativo para que se corte ese “contrato” y se evite la aplicación de agrotóxicos, disparó el planteo del bloque Juntos por el Cambio (JxC).

“Vecinos y vecinas autoconvocados y agrupaciones ambientalistas, sociales y culturales, que conforman el espacio ‘Rafaela sin venenos y por la agroecología’ nos dirigimos a las y los concejales para manifestar nuestra enorme preocupación acerca de la intención de continuar con la explotación de 100 hectáreas de soja y otros cultivos comerciales con uso de agrotóxicos en el aeródromo local. Esto implica la aplicación de venenos a 200 metros de las casas y a 700 metros de la planta potabilizadora que abastece a toda la ciudad´”.

Luego la nota abunda en apelaciones a estudios científicos y legales que se pronuncian contrarios a la aplicación de agroquímicos.

Por lo tanto, reclaman al Intendente Luis Castellano y al Concejo Municipal que “suspendan la licitación pública de la explotación agro-comercial del predio aludido”

Vale recordar que la misiva lleva por fecha la del 26 de mayo pasado, un día antes que se efectúe el llamado.

SITUACIÓN

IRREGULAR

El llamado a licitación pública (Decreto N° 53182) fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de abril pasado, “para la Explotación Agro Comercial y Servicio de desmalezado, limpieza y mantenimiento de Terrenos del Aeródromo Rafaela”. Más adelante determina que “el presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Ocho Millones Trescientos Sesenta y Ocho mil Quinientos ($8.368.500.-)”, que “las ofertas deberán presentarse en la Dirección de Compras de esta Municipalidad de Rafaela”, en sobre cerrado y “serán abiertas en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, el día 27 de mayo”.

Vale mencionar que no se conoce si la explotación fue nuevamente otorgada a quien la venía efectuando o se adjudicó a otro oferente porque nada se ha publicado aún en el Boletín Oficial

Quien pidió la palabra para exponer la situación que envuelve al predio fue el edil Viotti y apuntó que “en esos terrenos hay una situación de irregularidad porque no está vigente el convenio entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Municipio. Eso se cayó, se terminaron los años en los que estaba cedido. En función de ello, es relativa la validez de lo que esté firmado porque hace unos meses que el Municipio no tiene más posesión de esos terrenos y si se revisa desde lo legal es discutible. También sé que se están haciendo gestiones para que se regularice porque ya no pertenece más a la ANAC y ahora está bajo la órbita del ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado). Lo estamos averiguando porque podríamos estar en presencia de una concesión, o el formato en el que se haya concretado, hecha por el Municipio en terrenos que no le pertenecen porque ha vencido el contrato”.

TIEMPO PRUDENCIAL

De todas maneras, el radical fue cauto y señaló: “decidimos esperar un tiempito (habló de 10 ó 15 días) para ver si las gestiones avanzan, pero si el Gobierno nacional no regulariza esta situación con el Gobierno local tendremos que tomar otras medidas porque hoy todo lo que está ahí no pertenece a nadie”

“Si vamos a lo fino -continuó-, lo que se abrió el 27 de mayo no tiene validez”.

En el mismo sentido, Lisandro Mársico (PDP-FP) acotó que: “no se puede entregar algo que no tenés cedido, salvo que haya alguna prórroga automática”, algo que Viotti descartó al asegurar: “hoy, está todo vencido”

“Tenemos bastante información y todo está trabado a nivel nacional por desacuerdos entre ANAC y ONABE, no de la Municipalidad. Lo que tiene que hacer el Gobierno (local) son las gestiones y que esto se resuelva rápidamente”, dijo el cambiemista.

“El productor que alquila está al tanto de esta situación?, porque de lo contrario habría que avisarle”, preguntó Mársico y la contestación del concejal de Juntos por el Cambio fue negativa y le pidió a su par esperar “un tiempo más para contar con toda la información necesaria”

Luego, la justicialista Brenda Vimo pidió retomar el tema de fondo (pedido de ambientalistas para suspender la licitación) “porque se había desviado del motivo de la nota” y siguió la sesión con el tratamiento de la agenda del día.

CON DESPACHO

Luego de su análisis en Comisiones, pasaron a la sesión del jueves cuatro proyectos de Minuta de Comunicación, en todos los casos con autoría del bloque Juntos por el Cambio.

En la primera se requiere al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que se “analice la factibilidad de dotar de iluminación a calle Río de Janeiro desde su intersección con el Canal Sur hasta calle Concejal Leonelo Marchini”.

Por igual instrumento legislativo, se solicita al Gobierno local que “proceda a reforzar la iluminación de la Plaza Monseñor Héctor Gabino Romero del barrio 2 de abril.

Otra Minuta requiere al DEM que “a la mayor brevedad, la instalación del nomenclador en la intersección de las calles Aconcagua y Libertad de los pueblos de América”. Se recuerda que mediante Ordenanza del 2 de agosto del año pasado se impuso el nombre de "Libertad de los pueblos de América" al Camino Público N º 6 desde su intersección con calle Aconcagua hacia el este y considerando que transcurrieron más de nueve meses de la sanción de la norma de referencia, este cuerpo estima necesario proceder a la colocación del respectivo nomenclador.

Finalmente, tuvo luz verde una iniciativa que solicita al Ejecutivo que “analice la factibilidad de establecer un solo sentido de circulación en calle Alberdi en el tramo comprendido entre las calles Arenales y 3 de febrero.

Quedó en carpeta el proyecto que solicita intervenciones viales con el fin de disminuir el riesgo de accidentes en las intersecciones de calle Beltramino con avenida Fader y con Rafael Actis, quedó en carpeta por un pedido de Alejandra Sagardoy (UCR-JxC) para, previamente, iniciar tratativas con miembros del Gabinete municipal y en caso de no haber respuesta lo impulsará nuevamente.

¿MULTA AL EJECUTIVO?

Concluida la agenda del día, Un comentario sobre la demora del Gobierno municipal para contestar un pedido de informe sobre el cambio a sentido único de circulación de avenida Italia y el informe de la UTN Rafaela, a la que se sumó no tener novedades sobre la concurrencia al Concejo de responsables de las áreas técnicas para brindar su postura acerca del proyecto (JxC) que prohíbe los giros en “U” en arterias de doble mano, despertó la queja de los ediles opositores por la excesiva demora en las que incurre el Ejecutivo para contestar los pedidos de informes emanados del Cuerpo legislativo.

Fue el edil del PRO, Ceferino Mondino, quien lamentó que “esto ocurra tratándose de una cuestión tan sensible como el tránsito donde lo que está en juego son vidas humanas”.

Y Mársico sostuvo que “la única solución es cobrar multas. El ex concejal Raúl Bonino presentó un proyecto en tal sentido, se votó, pero no tiene sanción pecuniaria por demora, entonces, si vos (dirigiéndose a Mondino) querés alentar un proyecto así, te voy a apoyar”. Luego, en todo tragicómico, agregó: “pasa que nos acostumbramos a esta situación, nos amargamos o nos reímos para no llorar”.

EL LIBRO DE

“ETÍN” PONCE

Por pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) Rafaela se declarará, en la sesión de pasado mañana, de interés municipal el libro escrito por el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (ATILRA) el dirigente Héctor “Etín” Ponce titulado “Desde el alma, relatos y aforismo del pago chico a la aldea global”. El trabajo será presentado en nuestra ciudad el próximo jueves 9 de mayo (19.30) en la Sala Cultural del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).

Fuente: La Opinión