Dura autocrítica de “Chino” Navarro: “Hay un Gobierno en crisis, una disputa por ver quién conduce y me preocupa”

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, realizó hoy un crudo diagnóstico sobre el rumbo del Gobierno a raíz de las discusiones internas que derivaron en la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Producción. “Hay un Gobierno en crisis, una disputa por ver quién conduce, quién le da una impronta, y me preocupa porque soy parte”, señaló el funcionario.

En esta línea, consideró que la preocupación del gabinete “debería estar apuntada, más que a pelearnos entre nosotros, a resolver los problemas, y el gasoducto es un buen ejemplo”. “Si la energía que usamos en pelearnos la usáramos para construirlo ya estaría hecho”, agregó en una entrevista con radio 990.

Kulfas presentó ayer, lunes, la renuncia formal a su cargo con una carta. Lo hizo frente al presidente, Alberto Fernández, luego de que el jefe del Estado se lo pidiera el sábado pasado tras considerar “éticamente reprochable” la difusión de un informe “en off” sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner. En texto, el ahora ex funcionario envió fuertes mensajes políticos hacia sus adversarios internos a la vez que dejó definiciones económicas con críticas hacia el manejo de las áreas en manos K.

“El sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de US$ 30.000 millones. Una vez más, los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo”, escribió Kulfas.

También ratificó lo que dijo el pasado viernes, tras el acto que compartieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los 100 años de YPF. “Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

En relación a estos cuestionamientos internos, “Chino” Navarro sostuvo que el oficialismo “tiene más responsabilidad” que la oposición sobre lo que pasa en el país. “En vez de bajar los decibeles, agravamos los problemas”, destacó, y completó: “Quiero creer, sino me tendría que ir del Gobierno, que la sensatez va a terminar prevaleciendo, a veces es más fácil gritar y enojarse, que un acto de impotencia”.

Sobre las palabras de Kulfas, por parte del Gobierno también se expresó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. “El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”, expresó la funcionaria en su cuenta oficial de Twitter.

“El presidente @alferdez está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, agregó.

Sobre el tema también habló el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que defendió el pedido de renuncia a Kulfas. Para el funcionario, la filtración del off the record que se conoció el viernes fue “un sin sentido, ni ventaja” que “le hizo tomar al Presidente decisiones que son saludables”, al referirse a la aceptación de la renuncia a Matías Kulfas tras la crisis generada con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Incluso reprochó el contenido de la carta de despedida del ahora ex ministro, que incluía un alegato de 14 páginas donde ratifica sus críticas a los funcionarios del kirchnerismo.

“Lo que me contaron de la carta no me satisface. Me parece que es peor”, resaltó el ministro de Seguridad de la Nación, en una entrevista con Ernesto Tenembaum por radio Con Vos. “Si uno es convocado por un Presidente porque es de su círculo íntimo, y en algún momento pasan estas cosas y el Presidente necesita prescindir de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: primero la patria, luego el movimiento y por último a los hombres”.

“Estas cosas no tienen que suceder, no es saludable. Hay que seguir avanzando, no nos podemos detener en esto”, agregó.

Según el ministro de Seguridad, que está alineado en la interna del Frente de Todos con el jefe de Estado, Alberto Fernández tomó la decisión de echar a Kulfas para “consolidar y desarrollar mucha más política frentista”, tras la primera acto de reencuentro entre el mandatario y Cristina Kirchner, luego de tres meses de diferencias explícitas que se profundizaron con la aprobación del acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su opinión, el comunicado en off de Kulfas que se filtró por Whatsapp a la prensa, “conspiraba contra ello” y la unidad del oficialismo.

