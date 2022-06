Castellano aumentó 100% el pésimo servicio de transporte que brinda la ciudad

La Municipalidad de Rafaela comunicó ayer que a partir de este miércoles 8 de junio, se van a ver modificados y actualizados los nuevos valores tarifarios en los sistemas de las unidades del transporte público municipal de pasajeros. Ello es debido a que Nación Servicios validó la nueva información en sus concentradores en las últimas horas de este martes. De esta manera, el boleto pasará a costar de $25 a $50 desde hoy, con un incremento del 100%, mientras que en septiembre se producirá un nuevo aumento, subiendo el costo del ticket a $80.

Hay que destacar que en un primer momento, el municipio había anunciado que esta modificación se iba a producir el pasado 26 de mayo, pero LA OPINION había adelantado que a partir de esa fecha, la Municipalidad iba a enviar el trámite para la nueva actualización tarifaria del transporte público, y que se iba a actualizar una vez que sea aprobado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.

Cabe consignar que de acuerdo a lo comunicado por el municipio, el precio del boleto no se aumentaba desde antes de la pandemia, desde el 29 de agosto del año 2019, con un precio de 25 pesos, resultando necesaria su actualización, en virtud de los altos valores inflacionarios y los elevados costos del combustible y del mantenimiento de las unidades, entre otros aspectos, hasta aproximarse al valor real para continuar con la prestación del servicio.

No obstante, para quienes sean beneficiarios de la tarjeta SUBE con la tarifa social federal y tarifa social local (categoría de jubilados y pensionados provinciales) el valor del pasaje resultará de la aplicación de los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional y/o normativa que eventualmente se dicte para este tema, siendo de un 55%.

En charla con este Diario, Mónica Andreo, coordinadora de Gestión Territorial y Transporte del municipio, había comentado que "el importe del boleto de transporte público está dado a través de una aplicación de la fórmula polinómica. La última aplicación y modificación del cuadro tarifario fue en agosto del 2019, donde se colocó el precio del boleto a 25 pesos. Desde ese año, y hasta este jueves, no hemos aplicado la fórmula polinómica por obvias razones, como son estos más de dos años que estamos atravesando por la pandemia. La decisión del intendente fue no aplicar la formula, hasta que llegamos a un 2022 donde debemos hacer la aplicación de esta fórmula polinómica para actualizar el cuadro tarifario. Esta fórmula está dada por 3 variantes, que son el precio del combustible, el valor de reposición de cubiertas y el sueldo de los empleados municipales, ya que el transporte público es 100% del estado".

Posteriormente, la funcionaria agregó que "es por ello que hemos hecho la aplicación de la fórmula en diciembre del 2021, dando un valor de 80,16 pesos y se ha decidido utilizar ese valor para realizar la modificación y actualización del cuadro tarifario". A continuación, Andreo agregó también que "hemos definido algo que nunca antes se había hecho, de realizarlo en dos tramos, un primer tramo actualizándolo a un importe de 50 pesos, y llevando luego un segundo tramo para septiembre próximo llegando a un valor de 80 pesos. Para los próximos días -o sea, este miércoles-, los validadores van a poder tomar el monto de 50 pesos al apoyar la tarjeta SUBE arriba del colectivo".

EL 24% DE USUARIOS

PAGA LA TARIFA PLANA

Como otro dato importante de esta actualización tarifaria, Andreo dejó en claro que "ese importe de 50 pesos de aumento es solamente para tarifa plana. En nuestra ciudad, al tener sistema SUBE tenemos la aplicación del beneficio de tarifa social federal, lo cuál tiene un descuento del 55% del valor. También tenemos todos los atributos locales que cada año se decide renovar, como los atributos por ley 5120 que es para jubilados y pensionados, la renovación del boleto educativo gratuito, donde una familia educativa completa, desde alumnos del nivel primario, secundario, terciario y universitario y docentes, no docentes y auxiliares escolares viajan con el transporte público de Rafaela con un 100% de descuento. Hasta el mes pasado, tenemos en cantidad de uso del servicio un 24% de usuarios que abonan la tarifa plana, mientras que el resto que utiliza el servicio (un 76%) tiene un beneficio social, tanto local como federal".

Vale la pena recalcar que el servicio de minibuses de Rafaela cuenta con 5 líneas de recorrido con 14 colectivos en la calle, una flota de 23 unidades y un plantel de más de 60 trabajadores que comienzan a brindarlo hacia los ciudadanos, día tras día, desde las 4 de la mañana y hasta la hora 22. Hay que recordar que el boleto del transporte público de pasajeros de Rafaela había aumentado hace 3 años de 15 a 25 pesos, el valor que se mantuvo hasta este miércoles.

Con información de La Opinión