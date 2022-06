Reuniones que para nada sirvieron, el boleto igual pegó un tarifazo

Autoridades políticas de nuestra provincia se reunieron con los legisladores nacionales que representan a Santa Fe en el Congreso, para abordar la temática referida a la distribución de los subsidios nacionales destinados hacia el transporte de pasajeros.



El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones "Estación Belgrano" de la ciudad de Santa Fe, y entre los presentes estuvieron el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y legisladores que representan a nuestra provincia en ambas cámaras; entre el ellos, el diputado nacional, Roberto Mirabella.



En rueda de prensa, Luis Castellano valoró el encuentro y destacó el "diálogo sincero" e indicó que "los legisladores nacionales están ante una oportunidad única de poder fijar un sistema de transporte público nacional equitativo, federal, en donde se puedan establecer, en base a tres ítems -kilómetros, cantidad de unidades y personal registrado-, equidad".



Castellano dejó en claro que "esto no va en contra de nadie sino a favor de todas las provincias".



El titular del Ejecutivo rafaelino rescató al sistema SUBE ya que, dijo, "unifica y le da transparencia". Además, "debería ser un sistema que le da posibilidad a cualquier persona del interior manejarse en cualquier parte del país, con los mismos beneficios y tarifas en cualquier localidad de la Argentina".



"Esto es pensar no solo en la coyuntura, sino también en el mediano y largo plazo", señaló Castellano.



Al final, el mandatario de nuestra ciudad consideró que "este es uno de los tantos temas que necesitamos discutir de manera federal".



Debate y coincidencias

Por su parte, Emilio Jatón remarcó que "la variante de ajuste no puede seguir siendo el costo del boleto, y la distribución de los recursos es un tema que se debe debatir en la República Argentina porque esos recursos nacen tanto en Buenos Aires como en el interior".



Asimismo, Pablo Javkin dijo que "hoy, estamos dando un paso muy importante, y no es menor que haya tanta coincidencia en tantos proyectos entre las y los legisladores del interior. Esto lleva a una lectura de parte del Gobierno Nacional, porque estamos hablando de un proyecto de ley con varias coincidencias, y eso puede incidir en esta coyuntura y por lo que queremos empujar".



Asimetría

Finalmente, Roberto Mirabella destacó que "el año pasado hubo 133 mil millones de pesos en subsidios al transporte, de los cuales 103 mil millones de pesos quedaron en Buenos Aires. O sea, 30 mil millones fueron hacia el resto de la Argentina".



"Este nivel de injusticia e inequidad no se soporta más. No se sostiene más. No puede ser que un trabajador de la carne, de la construcción, de la alimentación, un metalúrgico, tengan la misma paritaria en todo el país y resulta que allá tiene los costos de los servicios más baratos que en el interior de la Argentina. Es imposible que podamos sostener este nivel de asimetría", sentenció el diputado.



"Hemos consensuado trabajar entre todos sobre este tema y mañana nos reuniremos con la Comisión de Transporte en donde se va a empezar a discutir esta problemática", concluyó.