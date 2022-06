El drama de Karina La Princesita por la contundente decisión de su hija: “Me está pegando muy fuerte”

Karina La Princesita ha manifestado que no está atravesando el mejor momento y que son tiempos de gran sensibilidad. Si bien a nivel profesional crece a un ritmo vertiginoso, la cantante expresó su angustia y rompió en llanto en medio de un recital que ofreció en el Teatro Gran Ituzaingó, ubicado en la localidad bonaerense homónima.

Esta noche en LAM, Karina La Princesita habló y contó que se encuentra separada de Nicolas Furman pero además reveló que lo que más la tiene sensible es que su hija, Sol, esta por cumplir los 15 años y su miedo es que finalmente se vaya de su casa.

“Estoy sensible, creo que voy a llorar en varios escenarios”, comenzó diciendo la cantante en referencia a lo que pasó la semana pasada.

A pesar de la separación, Karina expresó que algo que le ronda la cabeza es que su hija, Sol, esta por cumplir sus 15 años: “Me esta pegando demasiado fuerte. Nosotras tenemos una historia muy especial, vivimos solas toda la vida. Fue mi compañera de bebe”.

Y con respecto a la pregunta del movilero de LAM sobre si tiene miedo de que se vaya a vivir sola a los 18 años, la cantante se sinceró: “Eso es un trauma mío, se que esta mal, desde sus 12 que lo pienso. A parte ella tiene mucha personalidad y me dice que se va a estudiar afuera a los 18 entonces ya estoy contando los días, estoy haciendo terapia”, contó.

“Quizás estas muy bien y de repente te bajas pero nada en particular, los problemas que tienen todos, la vida, lo pesado, el laburo”, siguió Karina La Princesita. “Y soy muy sensible, eso también me juega en contra, pero también me parece que tengo muchas heridas del pasado entonces este año me esta pegando eso”.

Fuente: la100.cienradios.com