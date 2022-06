Rusia se muestra dispuesta a permitir la salida del cereal si Ucrania accede a desminar la costa

Moscú está dispuesta a permitir un corredor naval desde territorio ucranio para sacar el cereal bloqueado por la invasión rusa y “no va a poner obstáculos”, aseguró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al término de una reunión con su homólogo turco en Ankara, en la que se discutió, sobre todo, la situación en Ucrania. “La pelota está ahora en el tejado de Ucrania”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa en referencia a la necesidad de desminar los puertos que vayan a ser utilizados, una necesidad que, con todo, despierta suspicacias en Kiev, pues temen que Moscú utilice la ocasión para atacar el sur de Ucrania.

El Gobierno de Kiev asegura que 25 millones de toneladas de cereal están varados en los silos y los puertos ucranios, sometidos al bloqueo naval de la Federación Rusa. Antes de la guerra, el 95% de la producción agrícola ucrania destinada a exportación salía del país a través del mar Negro, algo que ahora se trata de compensar mediante el transporte terrestre, si bien no es suficiente. Esta situación ha encendido las alarmas, pues varios países ―especialmente del norte de África, como Túnez, Libia o Egipto― son altamente dependientes del trigo ucranio y se teme que, de continuar la guerra y el bloqueo, sufran una crisis alimentaria.

“Rusia ha dado los pasos necesarios para abrir los corredores destinados al transporte de los cereales. Y estamos preparados para ofrecer seguridad a los barcos ucranios, y a trabajar en ello junto a nuestros amigos turcos”, afirmó Lavrov, aunque seguidamente cargó contra el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, al que acuso de poner “obstáculos” al plan por condicionarlo al envío de armas para defender las costas y los puertos ucranios frente a la Marina rusa.

El plan, propuesto por Turquía y bajo el paraguas de la ONU, contempla que los mercantes acudan, bajo escolta militar turca, al puerto o los puertos designados para cargar el cereal ucranio (el que más se baraja es Odesa, pero Moscú también ha propuesto Mariupol y Berdiansk, actualmente bajo su control). Los buques serían revisados por inspectores rusos para comprobar que no portan armas a Ucrania, una exigencia de Moscú que Turquía cree que no será impedimento para alcanzar un acuerdo. Después, las fuerzas navales turcas volverían a escoltar a los cargueros a través del mar Negro para, posteriormente, salir por los estrechos turcos en dirección a los países importadores.

“Consideramos que este plan es razonable y plausible. Ucrania, Rusia y Turquía tienen que aceptarlo, podemos acoger un encuentro con la ONU [para ello]”, dijo el ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu. Para que el plan se lleve a cabo es indispensable que los puertos utilizados sean limpiados de las minas que los ucranios dispusieron a fin de evitar un asalto anfibio ruso. “Si no se logra el desminado, no se puede establecer el corredor naval”, advirtió Çavusoglu.

El problema no es solo logístico ―un representante sindical ucranio estimó el miércoles que desminar los puertos llevará “no menos de 2 o 3 meses”― sino también de seguridad: Ucrania no se fía de Rusia. En Ankara, Lavrov reiteró las garantías dadas por Vladímir Putin hace unos días: “Si esos puertos son desminados, no usaremos nuestra fuerza militar ni abusaremos de la situación”. Pero en Kiev no confían en las palabras del Kremlin, que también prometió una y otra vez que no invadiría Ucrania. Turquía es consciente de este dilema y Çavusoglu explicó que se está tratando de “articular el plan” en sus detalles técnicos para “abordar las preocupaciones de ambas partes”.

A diferencia de en anteriores ocasiones, Lavrov no puso como condición para el desbloqueo del cereal ucranio el levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia, si bien su homólogo turco sí sacó el tema a relucir: “Del mismo modo que vemos legítimo que algunos productos [ucranios] sean exportados [a través del corredor naval], también creemos que es legítimo que se levanten las sanciones contra [Rusia] en algunos productos”. Se refirió explícitamente a los fertilizantes rusos, cuya falta se está empezando a notar en algunas regiones de Latinoamérica.

