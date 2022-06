Bieler y el momento de la ‘Crema’: “esto se saca adelante con trabajo”

Atlético de Rafaela lleva ocho juegos sin poder sumar de a tres y el empate ante Sacachispas, de local y jugando desde los 35 con uno de más, dejó a todos con un sabor amargo.

“Nos quedamos con bronca, el equipo mostró otras intenciones, fuimos para adelante, se nos complicó un poquito sobre el final pero demostramos otra cosa, con muchas ganas, con juego”, le contó a este medio Claudio Bieler. Y agregó: “No es un juego super vistoso pero se pudo llevar adelante lo que nos pide Ezequiel (Medrán) en cada entrenamiento, lo tratamos de trasladar al campo de juego y se vio”.

- ¿Qué les faltó?

- Nos está faltando esa puntada final, el tratar de quedarnos con los tres puntos, pero hay que seguir, esto se saca adelante con trabajo y la verdad que espero que se pueda cortar esta racha que nos está impidiendo quedarnos con los tres puntos.

- El gol de ellos, la forma, el momento del partido, fue un golpe duro…

- Sí, estábamos bien, con la intensidad que buscamos tener, presionando bien, saliéndolos a buscar. Tuvimos situaciones pero no las pudimos concretar, quizás algo apresurados a la hora de definir y no tomamos buenas decisiones. Se ve que el equipo tiene muchas ganas de revertir la situación.

Son detalles que tenemos que estar atentos, nos fuimos el PT abajo por ese error, tenemos que estar más despiertos y eso hay que recalcarlo porque no nos pueden hacer un gol de esa forma.

Nos fuimos con un gol abajo pero en el ST pudimos alcanzar el empate, no es lo que queríamos pero se sumó.

- Y no perdonaste, la única clara que te quedó la mandaste a guardar.

- Me quedó ahí y no dudé. Recalcar el buen trabajo de Gonzalo Lencina, Mauro (Albertengo) entró y lo hizo bien. Tuvimos puntos altos y eso a uno lo deja tranquilo. Esto se sale con trabajo, no bajar los brazos. No sólo los jugadores pasamos este mal momento, los directivos, los hinchas, estamos metidos todos, tenemos que dar lo mejor dentro del campo de juego.

- Se viene Instituto y en Córdoba. Ante lo complejo que resulta cada rival, buena revancha para salir de la mala y ganar de visitante…

- Cada partido, cuando uno viene en esta situación, es importante para quebrar esta racha. En algún momento se tiene que dar, hay que seguir trabajando. Ojala que el sábado podamos cortar esa racha.

- Y enfrente, un técnico, un cuerpo técnico que los conoce mucho.

- Sí, con Lucas (Bovaglio) compartimos vestuario, fuimos compañeros. Le está yendo muy bien con el Nano (Clementz), hoy ellos están defendiendo esa camiseta, nosotros la nuestra y estamos en un momento no muy bueno y trataremos de cortar de una vez por todas esa racha.

Fuente: diariolaopinion.com,ar