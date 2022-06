Rubiolo y Colidio, hacia Oceanía con Los Pumitas

La UAR dio a conocer la convocatoria de los forwards rafaelinos Pedro Rubiolo y Lorenzo Colidio para integrar el seleccionado nacional M20 que disputará el torneo Oceanía U20 Rugby Championship, previsto entre el 1 y 10 de julio en Sunshine Coast, Australia.

Junto con Los Pumitas y los locales, intervendrán en el certamen los seleccionados M20 de Nueva Zelanda y Fiji. Los jugadores convocados se concentrarán en Casa Pumas el martes 14 y viajarán el 18 hacia Brisbane. El regreso a Argentina está previsto para el lunes 11 de julio.

Recordemos que este año nuevamente no habrá Mundial M20, motivo por el cual se organizan este tipo de torneos para darle roce internacional a estas categorías. El año pasado Pedro Rubiolo, que recientemente volvió por unos días a CRAR tras jugar la Superliga Americana, ya había tenido la posibilidad de viajar a Sudáfrica.

Colidio, formado en el Círculo Rafaelino, es jugador de Duendes de Rosario y estuvo también disputando la Superliga Americana en Olimpia de Paraguay. Cabe mencionar que el Mundial M20 está previsto que retorne en 2023 con sede en Francia.

Previamente al certamen en Australia, Los Pumitas disputarán un amistoso ante Nueva Zelanda, en tierra aussie.

"Estamos muy contentos con volver a la actividad internacional con el seleccionado juvenil después de tanto tiempo. Si bien la expectativa está puesta en el regreso del Mundial en 2023, este tipo de experiencias no dejan de ser muy interesantes. Ya el año pasado fuimos a Sudáfrica, y ahora se nos da la oportunidad de ir a Nueva Zelanda y Australia; encaramos esto con mucho entusiasmo. Obviamente, el trabajo en las Academias UAR es de muchos jugadores, ahora nos tocó armar una lista de 30 jugadores y, por suerte, nos costó un montón definir nombres en varios puestos", expresó José Pellicena.

Además, el Head Coach del equipo agregó: "Hay que remarcar que para varios chicos es una primera experiencia en el seleccionado nacional, y ojalá que los que están ahora puedan repetir en el futuro nuevas convocatorias. Pero también hay que especificar que los que no están en esta oportunidad, pueden ser llamados en cualquier momento; entonces, por eso, les pedimos que no dejen de trabajar, de entrenarse porque es probable que tenga alguna oportunidad en otro momento".

Plantel de Los Pumitas para el Oceanía Rugby U20 Championship: Matías Medrano, Francisco Palazzi, Tomás Bertolini, Manuel Arroyo, Boris Wegner, Octavio Barbatti, Renzo Zanella, Martín Villar, Federico Albrisi, Lorenzo Colidio, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Eliseo Chiavassa, Valentín Cabral, Aitor Bildosola, Mateo Lorenzo, Facundo García Hamilton, Juan Cruz Strada, Mateo Albanese, Agustín Sascaro, Tomás Suárez Folch, Valentín Soler Filloy, Justo Piccardo, Mariano García Ascarate, Tomás Elizalde, Santiago Castro, Agustín Fraga, Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo y Benjamín Elizalde.

VIAJO JAGUARES CON VIVAS

Luego de dos jornadas completas de entrenamiento en Casa Pumas, el plantel de Jaguares XV con Mayco Vivas, viajó este miércoles rumbo a los Estados Unidos, donde realizará una breve gira de dos encuentros amistosos frente a un conjunto local y otro canadiense. La franquicia argentina, como campeón de la SLAR 2021, participará del Challenge Cup of the Americas, competencia en la cual también actuará Peñarol Rugby, como campeón de la SLAR 2022.

El Challenge Cup of the Americas se llevará a cabo en Glendale, Colorado, se transmitirá por streaming y los partidos están pautados para el sábado 11 y el sábado 18 de junio, en el Infinity Park Stadium de Glendale (en las afueras de Denver); los rivales serán los American Raptors y los UBC Old Boys Ravens (Vancouver).

Fuente: diariolaopinion.com.ar