“Téngase lástima”: el cruce de dos diputados del FdT contra Fernando Iglesias

La Cámara de Diputados debatía desde la tarde de este miércoles el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP). En este marco, varias posiciones fueron explayadas. Desde la defensa de la oposición, impulsora de la iniciativa, hasta el rechazo por parte del Frente de Todos y del Frente de Izquierda-Unidad. Pero un momento muy particular se dio cuando dos legisladores oficialistas cruzaron con dureza al ultramacrista Fernando Iglesias. “Téngase lástima”, le llegaron a decir.

Ellos son el pampeano Hernán Pérez Araujo y el chubutense Santiago Igón. El primero habló pasadas las 15.00 y el segundo cerca de las 18.30, pero ambos se la agarraron con el dirigente del PRO, a quien acusaron de intentar interrumpir sus alocuciones en contra de la BUP. Pérez Araujo es el presidente de la comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara baja y, en primer lugar, no escondió el fastidio del oficialismo por el quórum alcanzado por la oposición.

El enojo de Pérez Araujo

“Hacen uso de una ‘mayoría circunstancial’. Dicen que se trata de una ‘nueva mayoría’. Me parece un tanto pretencioso, habrá que ver si mantienen esta senda”, advirtió el pampeano. Y agregó: “Ahora vemos que esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural. No está ese consenso que se viene manifestando. Podrán alcanzar 132, 133, 131 diputados”, contabilizó.

Y disparó: “Si esa es la metodología para legislar de ahora en más, se preanuncian más partos con fórceps y alguno se le va a quedar atrancado, como ya sucedió en el pasado. Por eso, si hablan de agenda de consenso, los invitamos a tratar los temas que a la gente realmente le interesan”. “No entendemos el apuro; nos llevan de las narices y hablan de consenso”, sentenció.

Hasta que, en un tramo de su extenso discurso, Pérez Araujo, tras advertir una distracción por parte de Iglesias, se tomó una pausa y manifestó: “Tomo aire para no contestarle, si no, el presidente (de Diputados) me reta por contestarle. Es bastante incómodo estar hablando y tener un personaje mediático aquí adelante hablando”, se quejó el diputado por La Pampa.

En esta línea, Pérez Araujo lo chicaneó a Iglesias: “Además, siempre es electo en una boleta de papel partidaria y siempre viene medio escondido, sin salir en la foto. Obviamente, como es de un distrito (Ciudad de Buenos Aires) en donde no van a poner todas las fotos y toda la lista, el ciudadano va a tener que buscarlo en el pizarrón a ver si lo encuentra”, sentenció el oficialista.

Igón, sin filtro

A su turno, Igón expresó: “Teníamos un Presidente de la Nación (en alusión a Mauricio Macri) que le mandaba balas a Bolivia para un golpe de Estado (a Evo Morales) y ustedes quieren fortalecer la democracia”. A partir de ello, Iglesias intentó interrumpirlo, y el chubutense, sin filtro, le propinó: “Diputado catedral, téngase un poco de lástima. Quiérase un poco”, remató.

“Han elegido los medios de comunicación, las redes sociales y ya no tienen la cercanía con la gente. Lo que están tratando de hacer es meter con otros argumentos lo que nunca más van a poder hacer que es militar”, continuó Igón. Y concluyó: “Después del endeudamiento y de reconocerle a los argentinos que van a ir por sus ahorros, la verdad es que no van a poder salir más a la calle muchachos”.

