Boleta única: una victoria opositora que será difícil de replicar en el Senado

Con los mismos votos obtenidos en la sesión del 5 de mayo, cuando aprobaron el emplazamiento para sacar el tema del olvido, este miércoles por la noche la oposición cerró el primer capítulo de su cometido y aprobó por 132 voluntades a favor, con 104 en contra, el proyecto de boleta única de papel. Fue pactado trabajosamente entre los socios de Juntos por el Cambio (JxC) con los bloques provinciales que se embarcaron en la aventura. La iniciativa será girada al Senado, donde los negociadores ya están explorando voluntades, aunque las chances para que prospere en ese recinto son escasas, pero no imposibles.

Desde el emplazamiento pasaron 33 días corridos. En ese lapso, los impulsores buscaron mantener la cohesión durante los plenarios de comisiones que se realizaron durante todo mayo, pero dentro de un duelo de espejos con la contraofensiva del bloque del Frente de Todos (FdT). Luego de esa demostración de fuerza, la coalición oficialista impulsó el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura en las mismas jornadas. El tironeo duró cuatro semanas. Fue el tiempo que le sirvió al armado opositor para limar asperezas, controlar egos y sortear problemas estructurales de la iniciativa que configuraban una amenaza para la estrategia definida. Una de ellas, que sigue sin encontrar una salida convincente, gira en torno a su aplicación en las PASO 2023.

La reforma electoral llegó este miércoles al recinto luego de una persistente búsqueda de votos que por momentos flaqueó. Tan compleja resultó, que los principales arquitectos de la movida, como el ex titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, transpiraron hasta que se juntaron los 129 votos para el cuórum.

Reunirlos no fue fácil. En algunos casos implicó una combinación de pulseadas silenciosas con la Casa Rosada. En otros originó persuasiones que estuvieron al borde de perder la diplomacia para llegar al número buscado. Uno de los objetos de disputa fue Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino. Al igual que los demás representantes de partidos provinciales, el diputado fue destino de las voces sibilinas del monzoísmo. Es una de las 132 voluntades que bancaron el emplazamiento, pero hasta el mediodía de este miércoles no iba a aportar cuórum ni voto. Su apoyo fue materia de una silenciosa pulseada en torno al gobernador neuquino Omar Gutiérrez, que mantiene una buena interlocución con el Gobierno, a través del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, pero nunca perdió el buen vínculo con Monzó y mucho menos con Sebastián García De Luca, ex viceministro del Interior en la era Macri.

Otro poroto en disputa fue Claudio Poggi, de Avanzar San Luis, uno de los 10 bloques que forman parte del interbloque de JxC. Con el puntano no hubo pulseadas, sino recriminaciones. Estuvo ausente el 5 de mayo y algunos negociadores le recordaron que faltó porque estaba de vacaciones. El pase de factura lo habría disuadido de volver a pegar el faltazo justo cuando su voto podía ser la pieza desequilibrante ante el contagio de covid-19 del radical Mario Negri. Antes del comienzo de la sesión, también hubo zozobra por radicales norteños que se quedaron sin vuelo y temieron no llegar a tiempo.

Hubo intrigas en otro bloque de JxC, con mas relevancia que el monobloque de Poggi. Las más incómodas se respiraron con Margarita Stolbizer, titular del bloque "Encuentro Federal", el tinglado donde convive dentro de JxC con los tres escuderos del monzoísmo. La diputada del GEN era una de las dos diputadas que iban a acompañar al presidente Alberto Fernández en su viaje a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas. En el conglomerado opositor cuentan que tuvieron que convencerla porque "no se quería bajar del viaje". La otra invitada a la gira era la radical Dolores Martinez que se cuadró ante la necesidad partidaria.

Ampliar las chances de convertir la iniciativa en el ley correrá por cuenta del rionegrino Alberto Weretilneck, un aliado clave del cristinismo en temas judiciales. Jugará con la oposición y tendrá la misión de revertir una aritmética que se pronostica negativa. En ese recinto no contará con el apoyo de su colega misionera Magdalena Solari Quintana. Es otra aliada vital para el FdT, pero sus dos compañeros en la Cámara baja no aportaron un sólo voto: Diego Sartori estuvo ausente y Carlos Fernández se opuso. En su lugar hay dos apuestas para que los 33 votos de JxC sumen poder de fuego para sortear el desafío senatorial. Una es Alejandra Vigo, única representante del bloque Córdoba Federal en ese recinto. Desde este jueves será la principal defensora para nacionalizar el instrumento electoral que se utiliza en su provincia.

Algunas fuentes opositoras creen que también se sumará la riojana Clara Vega, que era aliada de JxC hasta el año pasado y ahora vota junto al FdT. En Diputados hay un antecedente que los invita a la sospecha, porque su coterráneo Felipe Álvarez no sólo votó a favor del emplazamiento. Este miércoles ratificó su respaldo luego de un almuerzo con Monzó. La cita, para algunos, destrabó el voto 132, con el respaldo del santacruceño Claudio Vidal. El líder del sindicato de petroleros de esa provincia había votado en contra en la sesión del 5 de mayo y este miércoles se sumó a la decisión de su compañero riojano.

Para la pelea que se viene están focalizados en los tres senadores del FdT que presentaron proyectos similares: el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y el jujeño Guillermo Snopek, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y ya atajó las sospechas. Dijo que sólo apoyaría la ofensiva si la aplicaba el gobernador de su provincia, el radical Gerardo Morales. La chicana buscó desnudar que el titular del Comité Nacional de la UCR jamás la aplicaría en su tierra, aunque los impulsores opositores del proyecto le insisten que está ante una oportunidad única. Así será la apuesta en el Senado para llegar al soñado punto cúlmine de la estrategia: sancionarla y obligar al Presidente a vetarla.

* Para www.letrap.com.ar