Castellano pidió un aumento de 32,5 % en los tributos municipales

El pasado 7 de diciembre, el Cuerpo sancionó la Ordenanza Tributaria Municipal para el 2022 y el porcentaje aprobado por la mayoría opositora estuvo lejos de lo requerido por el Gobierno municipal para el primer semestre y quedó abierto el tratamiento del incremento para los seis meses siguientes.

En función de ello, en los considerandos de la nueva Ordenanza se indica “encontrándose próximo al cumplimiento del plazo indicado precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) considera necesario actualizar el valor de UCM (unidad de referencia que se ajusta para el aumento de los tributos)

A continuación, en lo que es la parte medular, el proyecto señala “que si bien la evolución de los principales componentes del costo municipal, teniendo en cuenta la fórmula polinómica de referencia, daría un aumento del 32,51%, se entiende que el contexto socio-económico que estamos atravesando requiere que desde el Estado se haga lo necesario para proponer herramientas para poder mantener sana la economía municipal a la vez que acompañar la situación económica de los todos los ciudadanos”.

Atiendo a esta situación, “se propone un aumento del valor de la UCM, incrementando el mismo a $ 6,69 para el período julio-diciembre” .

A su vez, se incluye beneficios “para quienes abonen la totalidad del semestre de Tasa y otro beneficio a quienes abonan la totalidad del semestre de Tasa adhiriéndose al débito directo con CBU bancaria”.

Cómo es entera facultad del Concejo Municipal modificar el valor de la UCM a propuesta del DEM, ahora queda en manos de los ediles otorgar en su totalidad el incremento pedido, hacerlo parcialmente y también decidir que se aplique de manera escalonada.

DECIDE LA

OPOSICIÓN

Vale recordar que en diciembre pasado, el Cuerpo aprobó una suba del 18,80 % de los tributos municipales para el primer semestre de este año contra la pretensión del oficialismo que fue a la carga por un 27 %.

Pero Juntos por el Cambio y el unipersonal del Frente Progresista impusieron su voluntad y votaron una suba del 10% para el primer trimestre de 2022 y de un 8% para el segundo, lo que acumulado suma un 18,80% para los primeros 6 meses.

Las diferencias estuvieron centradas en el método a utilizar para fijar el incremento debido a que en el año 2018 el cuerpo legislativo aprobó, por unanimidad, una ordenanza que puso en vigencia la denominada “fórmula polinómica” (se compone del precio del gasoil, el índice de aumento del empleado público y del índice del costo de vida a través de la inflación) para establecer la actualización de las imposiciones municipales y terminar con el tenso y engorroso debate político de todos los fines de año. De esta manera se pasó a un criterio netamente técnico y acordado por todas los partidos con representación en la instancia legislativa local. La cuestión es que al año siguiente de estar en vigencia fue ignorada por la oposición y tampoco la tuvieron en cuenta en los sucesivos, pero ahora la desempolvó y la priorizó para establecer el porcentaje de incremento tributario para el 2022.

De acuerdo a los cálculos opositores, la fórmula arrojó una variación del 15,62 % y el oficialismo no mostró sus “números”, pero alegó, sin negar el dato, que se aspiraba a recuperar el retraso que tiene la polinómica por su no aplicación en los años anteriores, que ya asciende a un 48%, porcentaje a actualmente debe ser bastante mayor.

No caben dudas, que ahora la oposición volverá a echar mano a ese criterio y terminará fijando un aumento “político” más que técnico.