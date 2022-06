Perotti quiere que los jóvenes voten a los 16 años en Santa Fe

"Santa Fe pelea el descenso"

Perotti usó la metáfora futbolística porque, junto a Corrientes, son las únicas provincias donde no se vota a los 16 años.

“Estamos peleando el descenso”. Omar Perotti apeló a una metáfora futbolera para insistir ante la Legislatura que sancione la ley del voto joven que amplía los derechos políticos de menores de 16 y 17 años y los habilita a votar en las elecciones provinciales y locales. Lo del “descenso” se entiende porque Santa Fe es una de las dos provincias que aún no aprobaron la ley –que está vigente en la Argentina desde hace diez años-. La otra es Corrientes. Pero Santa Fe es la última porque en Corrientes la norma ya tiene media sanción y acá ni siquiera se trató, a pesar de que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto en agosto de 2021 y hasta habilitó el tema en la última agenda de sesiones extraordinarias que finalizó en mayo. Ayer, la ministra de Gobierno Celia Arena se mostró optimista. “Esperamos que haya un debate en Legislatura y que en 2022, que no es un año electoral, se pueda aprobar la ley y la provincia se ponga en órbita con el resto del país”, expresó. Los dos, Perotti y Arena, votaron en el Congreso la ley 26.774 cuando eran diputados nacionales por Santa Fe.

La ministra de Gobierno explicó el motivo que frena el proyecto. “Uno de los argumentos para no tratarlo es que la Constitución de Santa Fe, que es del año 1962, plantea la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años. Ese debate ya se dio en el Congreso. Yo tuve la oportunidad de votar la ley (26.774) cuando era diputada nacional en 2012. Por eso, el proyecto del Poder Ejecutivo plantea el voto a partir de los 16 y 17 pero voluntario para no entrar en colisión con lo que dice la Constitución de la provincia, que plantea la obligatoriedad desde los 18”. “Así que esperamos que haya un debate en la Legislatura y que en 2022, que no es un año electoral, se pueda aprobar la ley”, expresó.

Perotti y Arena participaron el lunes en el Primer Encuentro Provincial para la implementación del Voto Joven en Santa Fe que se realizó en la Plataforma Lavardén, en Rosario. Uno de los paneles de debate convocó a las diputadas Agustina Donnet (Igualdad) y Paola Bravo (PJ) y a sus colegas Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador). Los cuatro son autores de proyectos que impulsan la ley y también fueron habilitados por Perotti en las extraordinarias. El más antiguo es de 2019, del diputado Rubén Giustiniani (Igualdad), a quien acompañaron con su firma su compañera de bloque en esa época Silvia Augsburger, Del Frade y la diputada Mercedes Meier. En mayo de 2021, Giustiniani renovó la iniciativa junto con Donnet.

Perotti dijo que el voto joven es un “derecho”, pero también una “herramienta” política. “No vamos a resolver todos los temas de los jóvenes”, pero “nos ayudaría a generar un vínculo mucho más fuerte entre generaciones”. “Se suele decir que los jóvenes son el futuro, pero todos somos el presente. Y la sociedad funciona así, con todos”.

“Desde el primer día de gobierno hemos dicho que queremos construir una provincia que acepte las diferencias, pero no las desigualdades. Aquí hay diferencias de distintos sectores políticos, distintas visiones, distintos pensamientos. Pero también hay desigualdades. Algunos podemos votar y otros no. Hay que corregir eso”, pidió Perotti. “Cada uno de nosotros es valioso para aportar y necesitamos a todos”.

El voto joven “es una herramienta, pero tengámosla. Y que esa herramienta no sea sólo para usarla cada dos años” en elecciones, que “sea una puerta a la participación” política, a las “exigencias” y a “denunciar las cosas que nos faltan”. “Abramos las ventanas para que entre aire fresco y ese aire fresco lo tienen que traer ustedes, los jóvenes”, planteó el mandatario.

Arena coincidió con Perotti que “Santa Fe pelea el descenso” con Corrientes porque son las únicas dos provincias que no tienen voto joven, a pesar de que la ley nacional está vigente desde hace diez años y ambos la votaron en el Congreso cuando eran diputados nacionales. Hoy, en la provincia, los jóvenes de 16 y 17 años “pueden elegir presidente, diputados y senadores nacionales, pero no a los gobernantes locales”. “Si a Santa Fe es una provincia que está a la vanguardia en un montón de cuestiones, no tiene lógica que esta ley se demore tanto”, interpeló la ministra.

La propuesta de Perotti –y de los otros legisladores- es reformar dos artículos de la ley electoral 4.990. Uno incorpora al “cuerpo electoral de la provincia, en calidad de electores, a los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años” (artículo 2º) y el otro exime de la obligación de votar “a los jóvenes entre los 16 y los 18 años y a los mayores de 70 años” (artículo 14º).

En las últimas elecciones nacionales, en 2021, el padrón definitivo elaborado por la Cámara Nacional Electoral y publicado en su plataforma web describió que en Santa Fe había 63.022 menores de 18 habilitados para votar, lo que representó el 7,3 sobre el padrón nacional en esa franja etaria.

Fuente: Pagina 12