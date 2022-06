Cinthia Fernández estalló contra su ex suegra: “Es ludópata y se gasta todo el dinero en el casino”

No importa el tiempo que pase, la guerra mediática y judicial entre Cinthia Fernández y su ex pareja Matías Deferico en torno a las tres hijas que tienen en común parece que no tiene fin. Y la polémica parece haber escalado aún más luego de que la ex suegra de la panelista, Analía, hiciera fuerte declaraciones contra ella y la mamá de Charis, Bella y Francesca decidiera responderle sin ningún filtro.

Durante la emisión de este jueves de A la tarde, Cora Debarbieri trajo el tema en medio del programa: “Me dice Cinthia Fernández que la mamá de Matías Defederico la está amenazando vía WhatsApp y que eso lo va a tratar en la Justicia, por eso yo no tengo ninguna captura de esa charla en este momento porque lo va a reservar para eso”.

Asimismo, la panelista agregó entorno a la pelea entre Cinthia Fernández y su ex suegra: “También me describe un poco a la mamá de Matías. La trata de ludópata y dice que se gasta todo el dinero en el casino o en distintos lugares”.

“Habla de que, en su momento, le había dicho a Matías ‘si querés que desaparezca de tu vida, comprame una casa y yo desaparezco’”, comentó Cora Debarbieri mientras daba más detalles sobre la polémica escena que protagonizó Analía en contra del ex deportista.

Para darle un cierro al problema entre Cinthia Fernández y la madre de su ex pareja, la periodista cerró diciendo: “También dice que, cuando Matías estaba de novio con otra chica en la época que jugaba en un club, Analía se hacía presente ante el Presidente de ese club y le decía que el bajo rendimiento de su hijo tenía que ver con que salía con, y perdón por la palabra pero así me lo define Cinthia, un ‘gato’”.

