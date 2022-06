Organizó un cumpleaños infantil en Rosario y llegó Messi: la historia de una tarde inolvidable

“¡Seño, seño, ¿viste quién está? Es Messi!”. Lo veían y, aunque inocentes y libres de cholulismo con sus cortas edades, no lo podían creer. Los niños, la mayoría de entre 4 y 7 años que participaron ayer de un cumpleaños infantil en Rosario, no podían creer cuando vieron que uno de los invitados era Lionel Messi.

La organización del evento estuvo a cargo de Ana Paula, líder del gruo de animación “Choke los 5″, quien contó el detrás de escena de la visita de Lionel Messi al cumpleaños de uno de los hijos de Paula Roccuzzo, una de las hermanas de Antonela.

Ana Paula no entiende cómo la única foto que su grupo de trabajo se tomó con Messi o, mejor, que Antonela Roccuzzo les tomó con Lionel (”pónganse, yo les saco”, les dijo la rosarina), ya es viral en las redes. “No entiendo cómo pasó pero tengo el teléfono estallado. Yo ni siquiera la subí en las redes de nuestro negocio”, expresó la mujer en diálogo con TN y confesó: “Es tan inesperado lo que pasó con esto, que me tiembla el cuerpo”.

¿Cómo es organizar un cumpleaños en el que uno de los invitados es Lionel Messi?

-Te soy sincera: nosotros fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro.

¿Cómo llegó la familia Roccuzzo a ustedes?

-Tenemos una persona en común. Una mamá de un compañerito de mi hijo que me había pedido en un par de oportunidades hacer un cumpleaños y yo no tenía fechas, pero en esta oportunidad se dio que estaba disponible y pudimos llevar a cabo el evento.

¿Te pusieron algún condicionamiento en el marco de resguardar la intimidad del evento?

-No, para nada. No me pusieron condicionamientos ni requisitos. Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia.

¿Te sorprendió la repercusión?

-Estoy temblando. Yo no me esperaba esto. Desde el momento en que la hermana de Antonela me contrató sabía quiénes eran, pero no que ellos iban a venir y yo trabajé como con cualquier vecino de la ciudad de Rosario.

¿Y cómo fue la celebración del cumpleaños con Messi y su familia como invitados?

-Todo transcurrió normalmente. Fue un cumple infantil de los muchos que hacemos habitualmente, pero hoy caigo en lo que implica la figura de él porque desde que me levanté tengo el teléfono estallado, me tiembla el cuerpo.

¿Sabías que Leo, Antonela y sus hijos podían estar presentes? ¿Te habían avisado?

-Sabía que podía estar Antonela con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo. No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que él llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cualquier otro cumpleaños.

¿Y te tentó la idea de sacarte una foto con él? ¿Cómo fue ese momento?

-Increíble. Al final del evento le pedí permiso para sacarme una foto con él y accedió porque es una persona sumamente humilde y sencilla. Es más, Antonela sacó la foto. Me dijo “yo les saco”, y nosotros nos sacamos en grupo para no posar uno por uno. Él me dijo que sí y yo más que agradecida.

¿Te sorprendió la humildad de Antonela?

-Fue increíble. Ella acompañó a sus hijos en todo momento, en todas las actividades, bailó y fue parte de la familia como cualquier grupo normal. Había muchos niños y yo estaba encargada de que todo saliera perfecto, de que se cumplieran los tiempos de las actividades, así que no pude detenerme a mirarlos mucho, lo hice con absoluta discreción y todo salió muy bien.

¿Cuánto hace que te dedicás a la organización de eventos infantiles?

-Hace 17 años. En mis inicios estaba con otro grupo y “Choke los 5″ tiene aproximadamente 12 o 13 años.

¿Y es la primera vez que te pasa algo así, nada más y nada menos que recibir a la familia Messi?

-Es la primera vez. Si bien en Rosario uno se maneja en un circuito determinado, que aparezca una personalidad de estas características es la primera vez, pero lo tomé con mucha naturalidad.

¿Cómo fue el momento en el que Lionel Messi llegó al cumpleaños?

-Cuando nosotros llegamos, unos 40 minutos antes de la hora de inicio, estaba la mamá del cumple y la amiga que tenemos en común. Nosotros llegamos, armamos el telón, el sonido, colocamos los materiales y nos preparamos para las tres horas que dura el evento. Y repito: si bien este fue extraordinario, para mí cada cumpleaños es único porque mi rubro se trata del boca en boca y yo quiero que cada chico tenga su cumpleaños perfecto.

¿Y el momento?

-Cuando él llegó, entró, se sentó en una mesa con total simpleza y humildad. Como uno más. Todos fueron excelentes, desde la familia que me contrató, la de la hermana de Antonela, como los abuelos, el mismísimo Lionel, los hijos, los los padres del colegio que estaban. Todo fue muy natural de verdad.

¿Y los nenes que estaban en el cumple cómo reacionaron?

-(se ríe) Algunos, mientras estábamos en el inflable me decían: ‘Seño, seño, ¿viste quién está?’, y yo le decía ‘no, ¿quién está?’. ‘¡Messi!’, decían y bueno, yo les preguntaba si lo habían saludado, pero los chicos fueron súper naturales, no tan enroscados como los adultos. Y ellos son una excelente familia, sumamente normales, como cualquiera, aunque debo reconocer que todo esto fue inesperado.

Fuente: TN