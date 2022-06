El tenso cruce entre Javier Milei y Diego Bossio por el mercado de órganos

Uno de los políticos que más creció en popularidad durante el último tiempo fue Javier Milei. Las ideas del economista llegaron a los jóvenes que se hicieron seguidores de su partido e incluso le permitieron obtener una banca en el Congreso de la Nación. Sin embargo, el funcionario ha sido controversial durante la última semana por proponer un mercado de órganos libre, sin regulación del Estado.

Esta postura fue rechazada por el ex titular del Anses, Diego Bossio, que lo cruzó al economista. «No tengo anteojera ideológica yo. Es doloroso que no llegue un órgano pero crear un mercado de órganos no es la solución«, indicó el exdirigente que sostuvo que «si el estado no es eficiente y funciona mal hay que trabajar en mejores normas y mejores procedimientos, no en un mercado negro. En muchas cosas debe actuar el estado porque por si solo el mercado no funciona«.

Frente a esto, el diputado de La Libertad Avanza resaltó que «no se arrepiente» de sus dichos y le respondió a Bossio. «Hay un problema de exceso de demanda y mala administración. Le estamos arruinando la vida a 7500 personas. No podemos estar atados a un modelo de regulación y fracaso que genera dolor. El cuerpo es la primera propiedad. ¿Quién es otra persona para determinar que hacer y que no con tu cuerpo? Con el criterio de lucrar podríamos decir que el pan debería estar regulado por el Estado y por suerte no pasa sino estaríamos muertos de hambre. ¿Cuál sería el problema en ponerle precio a los órganos?, respondió.

El tema no terminó allí y el extitular del Anses reiteró que «todas las cosas no las resuelve el mercado». Además, explicó que si se sigue el criterio de Javier Milei «habrá que ponerle precio a los órganos, ¿Cómo el Estado va a hacerlo?«, se preguntó. Antes de que cierre su momento en el aire, el ex funcionario le dijo al economista en A24 que «no acepta una mirada distinta» y que «el mercado no soluciona estas cuestiones».

Por último, el diputado le contestó que «lo importante es al final del día saber si hay más o menos órganos y va a haber más»: En este mismo sentido, le dijo al economista que «no sabe como funciona el mercado» porque «quiere que la falta de órganos lo arregle la garra opresora del Estado». Para cerrar su momento al aire, Milei aseguró que «están matando gente con estas ideas«.

