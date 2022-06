¿Emergencia vial o emergencia currar?

Castellano debe entender que no se puede gobernar en emergencia, que se pueden tener políticas de gobierno y llevarlas a cabo sin necesidad de comprar sin autorización del Concejo. Los concejales en teoría cumplen un rol de contralor y nadie puede apartarse de eso, ni siquiera el mismísimo intendente. Declarar la emergencia vial significa darle vía libre a Castellano para que haga compras importantes en materia económica en forma directa, casi sin contralor, eso es como darle una navaja a un mono y los concejales no pueden claudicar por motivo alguno.

Que Castellano haga las políticas viales necesarias, que seguramente son muy necesarias y es una deuda pendiente que tiene con Rafaela, pero que no le quite bajo ningún concepto potestad de contralor a los concejales, para ello están y fueron elegidos,

Hay que ponerle límites a un intendente que de un tiempo a esta parte quiere hacer todo sin que nadie lo controle. ¿Hay gato encerrado?

Jorge Muriel concurrió en la mañana de ayer al Cuerpo Legislativo a efectos de dar a conocer los resultados del primer trabajo de recopilación y sistematización del Observatorio Vial de la ciudad y luego de ofrecer un detallado repaso del relevamiento y las acciones que desde el Ejecutivo se vienen llevado a cabo, les adelantó a los ediles la remisión de cuatro proyectos para su análisis.

“Está claro que con esto (las acciones que se vienen ejecutando) no alcanza, que necesitamos y tenemos que hacer más y debemos tomar el tránsito como una cuestión de Estado. Para ello hacen falta políticas que tengan un impacto y para llevarlas a cabo es imprescindible contar con recursos. Por eso quiero pedirles su acompañamiento”, dijo el funcionario.

Enseguida entró en el detalle de las iniciativas y sorprendió al señalar: “les quiero pedir que declaren la emergencia en seguridad vial, porque estamos frente a un gran problema y no solamente para los rafaelinos sino también a nivel provincial, nacional y hasta mundial. Pero a nosotros nos ocupa nuestra ciudad y necesitamos herramientas para trabajar en ello. Las herramientas no son para Jorge Muriel o Luis Castellano, son para todos los ciudadanos. Contar con esta emergencia nos facilitará, por ejemplo, la compra directa de móviles. Ahí tenemos una falencia que ustedes conocen, y no es por tratar de evadir los controles sino por una situación de la economía nacional que no nos permite comprar camiones en otras dependencias porque las fábricas no licitan, lo mismo pasa con las camionetas o las motos, por lo tanto necesitamos de esa compra directa para todo lo que esté relacionado con la labor de nuestros inspectores. Asimismo, necesitamos incorporar agentes a Protección Vial y Comunitaria, que tiene la misma cantidad que hace 10 años, pero con un crecimiento exponencial de vehículos en el mismo período. Después, tendremos que ver si incorporamos por contrato, si debemos liberar algunos de los existentes y este análisis me gustaría que esté dentro de la emergencia”.

CONVENIOS, ZONA 30

Y ALCOHOL CERO

“Otra de las Ordenanza -continuó- que vamos a elevar tiene que ver con la velocidad y para ello necesitamos adherir a la Ley provincial 13169 (Tránsito) para unificar el Código de Faltas local con el provincial que nos permita la fiscalización de la velocidad en las calles de la ciudad y en las rutas que la atraviesan. Y a su vez para que podamos firmar convenios con la Universidad (la UTN, para implementar el uso de radares móviles)”.

Sobre la tercera Ordenanza apuntó que será la implementación de “una Zona 30, en un principio para la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), pero abierta a que ustedes (los concejales) la puedan mejorar y extenderla a otros puntos que lo ameriten porque en la charla con algunas vecinales surgen otros sectores conflictivos. Tenemos que bajar la velocidad de circulación en las calles y a eso apunta este proyecto que vamos a mandar”.

“La última Ordenanza está relacionada con ‘Alcohol Cero’, que no es lo mismo ‘Alcoholemia Cero’ porque aunque es muy resistido en muchos lugares, el intendente de Rosario, Pablo Javkin reveló que en su ciudad los accidentes se redujeron en un 37%. Y hago la aclaración que no son lo mismo porque la Alcoholemia Cero tiene un pequeño permitido, debido a que, como se sostiene, los instrumentos de medición tienen un error”, concluyó.

Vale mencionar que en la provincia el “alcohol cero” ya se aplica en Santa Fe, Rosario, Reconquista y Pueblo Esther.

A todo esto, Mársico acotó que para los radares móviles que funcionaban en la ciudad, a partir del Convenio con la UTN, no se necesitó adherir a ninguna Ley provincial, pero el secretario refutó que “se necesitaba adherir porque, por ejemplo, “la ruta 70 llega hasta la plaza 25 de mayo”.

La propuesta de la emergencia no fue del todo bien recibida, aunque está el compromiso de analizarla tal como lo expresó el concejal Leonardo Viotti. “Vamos a evaluar estos proyectos, pero estamos tratando de salir de este esquema de emergencias y cualquier tipo de compra que se quiera realizar de manera excepcional se hacer por una Ordenanza específica ya sean 10 motos o lo que se necesita, lo evaluaremos de manera rápida para que tengas las herramientas”, sostuvo el radical

Fuente: La Opinión