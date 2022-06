Juan Manuel Urtubey ratificó que trabaja para una alternativa en 2023: «Los dos polos fracasaron»

Juan Manuel Urtubey reafirmó su intención de armar un peronismo de cara al 2023 por fuera del Frente de Todos. El ex gobernador de Salta confesó que está trabajando para darle una propuesta a la gente lejos del oficialismo y Juntos por el Cambio. Aseguró que ambas gestiones «fracasaron» siendo polos opuestos y por eso, con otros dirigentes, están delineando una alternativa.

En una entrevista brindada a TN, Juan Manuel Urtubey explicó sus intenciones para las elecciones presidenciales. Se animó a detallar el proyecto que planea por fuera del oficialismo: «Yo soy peronista, y creo que el peronismo no tiene mucho que ver con lo que hoy está planteando el Frente de Todos«, sostuvo el exgobernador de Salta.

Al mismo tiempo analizó la gestión de Mauricio Macri y la que transita Alberto Fernández: «Son los dos polos y los dos fracasaron», indicó. Enseguida expresó una posible solución a la polarización: «Quiero reconstruir un peronismo que le sirva a la Argentina. Y ahí construir desde el diálogo un proyecto común con las otras fuerzas políticas», subrayó.

Por otro lado reflexionó sobre la administración del Gobierno. Urtubey expresó su aflicción por la falta de soluciones. «Yo no tengo ningún elemento lamentablemente para ser optimista a corto plazo. Estamos ante un Gobierno que no genera expectativas y la economía se ordena por expectativa«, comentó. También admitió que la mala gestión puede llevarse puesto al peronismo.

«Es un peligro, no por eso voy a dejar de ser peronista. El peligro es que el fracaso del Gobierno y lo que está pasando en la Argentina no sólo dañe a las personas, sino al peronismo, sin dudas«, subrayó. Como cierre ironizó sobre las prioridades que tienen en Casa Rosada: «La discusión es qué dicen los funcionarios en ‘on’ o en ‘off’», sentenció el ex gobernador.

Con información de www.elintransigente.com