MIRÁ EL VIDEO PROHIBIDO DE CINTHIA FERNANDEZ

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La bailarina y vedette Cinthia Fernández confirmó que es ella la protagonista de un video casero que la muestra teniendo relaciones sexuales con una ex pareja, y se mostró angustiada por la situación.

En el programa "Intrusos" se mostraron breves imágenes del video donde se la identifica a la bailarina del programa de Tinelli por un tatuaje en su espalda. Cinthia se hizo cargo de la situación y en breve salió al cruce del tema en el mismo programa.

"No estoy en mi casa, no estoy viendo la tele. Igual yo llamo porque soy súper sincera. Hoy me llama Vicky tu productora y me dijo que una persona me entregó este material. Yo la verdad que al principio me enojé. No tengo morbo grabarme. Le dije que me pase el video y soy yo. No tengo nada que ocultar. Es un video de hace 7 años", contó Cinthia.

"Después que lo vi me di cuenta que era una pareja estable de hace siete años. Es un pelotudo que me grabó. Yo no me di cuenta. No es algo que yo dije que nos grabemos. Respeto a la gente que lo hace. Es alguien que investiga cada paso de mi vida porque tiene ganas de hacerme mal", agregó.

"Esto es una situación muy íntima que no quiero que vean ni mis hijas ni mi pareja. A Matías le conté la verdad de entrada. Me da bronca que esta gente y este tipo de situación venda. Siento vergüenza porque es una situación íntima. No me gusta que la gente me vea haciendo el amor", sentenció.

"Esto no me hace bien. Me cuesta mucho porque tengo muchas trabas en mi vida. No tuve tiempo de pensar nada. Estoy más que shockeada que otra cosa. No sabía si a uno lo graban o no. En cuatro años de relación que tengo con el papá de mis hijas jamás nos grabamos", concluyó.